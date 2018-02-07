Öğrencilerden minik patilere destek

İşte köpek kurabiyelerinin 'gizli' tarifi

Senim Tanay

ide öğrencileri Sevgi ve Sorumluluk Projesi kapsamında önce 3D yazıcıdan sokaktaki dostlarımızın sevebileceği kemik şeklinde hamur kalıpları çıkardılar. Bu kemik şeklindeki kalıplarla glutensiz organik un, kemik suyu, elma ve havuçtan oluşan malzemelere şekil vererek sağlıklı ve bir o kadar da lezzetli köpek kurabiyeleri hazırladılar.Hazırlanan bin 700 adet köpek kurabiyesi, sokaktaki hayvanları besleyen 'Orman Çocukları Besleme Grubu' ve 'Huysuz İhtiyar' aracılığıyla minik dostlara ulaştırıldı. Aynı zamanda bu kurabiyelerle birlikte orman beslemesi yapan gönüllülere bağışlanmak üzere toplamda 250 kilo kuru paket makarna ve tavuk, et suyu toplandı.Gönüllerden oluşan bu gruplar Kurtköy, Beykoz gibi alanlarda ormana terk edilmiş hayvanların karınlarını doyurarak yaralarına merhem olmaya çalışıyor.• 1,5 Kilo Glutensiz Organik Un• 750 ml Kemik Suyu• 1 Kilo Elma Rendesi• 1 Kilo Havuç Rendesi• Üzeri İçin Yumurta Sarısı (İsteğe göre)Tüm malzemeler karıştırılıp hamur haline getirildikten sonra bir merdane yardımı ile hamur açılır. Kalıplarla şekil verilerek 200-250 derece fırında 25-30 dakika pişirilir.