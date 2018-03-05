Öğrencilere dağıtılacak kitaplar uygunsuz ifadeler nedeniyle toplatıldı (Bohçadaki Sırlar)

VALİLİK AÇIKLAMASI:

'CİNSELLİĞİ ÖZENDİRİCİ KONULAR'

Yusuf Cevahir

Kayseri´de ’Kentimi Tanıtmaya Gönüllüyüm’ projesi kapsamında okullarda öğrencilere dağıtılmak üzere hazırlanan Kayserili yazar Abdullah Ayata'nın kaleme aldığı ’Bohçadaki Sırlar’ adlı kitap, içeriğindeki uygunsuz ifadeler nedeniyle tepkilere neden oldu. İki ilçede dağıtılan kitap, tepkiler üzerine Valilik kararıyla toplatıldı.Konuyla ilgili Valilik, inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıklayarak, "Bazı haber kaynaklarında, ilimizde başlatılan ’Kentimi Tanıtmaya Gönüllüyüm’ projesi kapsamında okullarımıza dağıtılması planlanan ancak kitap içeriğindeki bazı ifadelerin öğrencilere uygun olmadığı haberinin medyada yer alması üzerine dağıtımı yapılan az sayıda kitap toplatılmıştır. Valiliğimizce konuyla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.Geçen ay çıkan bazı haberlere göre veliler, çocuk yaştaki öğrencilere dağıtılan ve cinsel içerikleri bulunan bu kitabı istemediklerini, Kayseri Valiliği’ne şikayet edeceklerini söylemişlerdi. Kitapta, gizli aşk ilişkileri ve cinsel uyarıcı ilaçları özendiren ifadeler bulunduğu da belirtilmişti