Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

Öğrencilere ilk kez 'Sosyal Etkinlik Belgesi' verildi

Milli Eğitim Bakanlığı'nca Türkiye genelindeki 162 ortaokulda başlatılan "e-Okul Sosyal Etkinlik Modülü" pilot uygulaması kapsamında, 48 bin 955 öğrenci ilk kez karnelerinin yanında "Sosyal Etkinlik Belgesi" aldı

Öğrencilere ilk kez 'Sosyal Etkinlik Belgesi' verildi
2017-2018 eğitim öğretim yılı Aralık ayında başlatılan "e-Okul Sosyal Etkinlik Modülü" pilot uygulaması 81 ildeki 162 ortaokulda sona erdi. Pilot uygulama yapılan okullarda öğrenim gören 48 bin 955 öğrenci ilk defa karnelerinin yanında "Sosyal Etkinlik Belgesi" aldı.

Öğrencilerin okul içinde ve dışında gerçekleştirdiği bilimsel, sanatsal, kültürel, sportif etkinlikler ile toplum hizmeti çalışmalarını içeren belge ile öğrencilerin akademik başarılarının yanında sosyal başarıları da ortaya kondu.

"Sosyal Etkinlik Belgesi" alan öğrencilerin velileri, uygulamadan memnun kaldıklarını belirterek, çocuklarının sosyal başarılarını gösteren belge almalarının, katıldıkları sosyal etkinlikleri görmeleri açısından önemli olduğunu ifade etti.

ÜLKE GENELİNDE YAYGINLAŞACAK

Pilot uygulama kapsamında elde edilen verilerin analiz edilerek, gerekli güncellemelerin yapılması ve "e-Okul Sosyal Etkinlik Modülü'nün" ikinci dönem ülke genelinde kullanılması planlanıyor.

Modül; sosyal etkinlikler, bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif etkinlikler ve toplum hizmeti çalışmaları olmak üzere beş alandan oluşuyor. Modülle, sosyal etkinliklerin, nicelik ve nitelik olarak daha sistemli ve kapsamlı yapılabilmesi için kayıtlı, ölçülebilir veri haline getirilmesi ve yaygınlaştırılarak artırılması hedefleniyor.

"Sosyal Etkinlik Belgesi" sayesinde sosyal anlamda hem öğrenciler kendilerini hem de veliler ve öğretmenler öğrenciyi daha iyi tanıma imkanına sahip oluyor.


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