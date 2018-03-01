Öğrencisine cinsel ilişkiyi ve uyuşturucuyu öğretti

Can Hakman

26 yaşındaki ortaokul öğretmeni Stephanie Peterson, dün’nineyaletinde tutuklandı. Polis, genç kadının Kasım ayından bu yana 14 yaşındaki bir öğrenciyle ilişkisi olduğunu açıkladı.Erkek çocuğunun ifadesinde, çıplak fotoğraflar gönderen fen öğretmeninin onunla cinsel ilişkiye girdiği ve kadının aldığı uyuşturucuyu nasıl içmesi gerektiğini ona anlattığı yer aldı. Öğrencinin bu ilişki yüzünden derslerinden geri kaldığını söylediği de belirtildi.Pazartesi günü görevinden istifa eden öğretmen, dün tutuklandı. 25 bin dolar kefaletle serbest kalabileceği belirtilen Stephanie Peterson’un 2015’ten beri evli olduğu açıklandı.