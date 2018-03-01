Öğrencisine cinsel ilişkiyi ve uyuşturucuyu öğretti

ABD’de 26 yaşındaki evli ortaokul öğretmeni, 14 yaşındaki öğrenciyle cinsel ilişkiye girdiği ve ona uyuşturucu aldığı iddia edilerek tutuklandı

Öğrencisine cinsel ilişkiyi ve uyuşturucuyu öğretti
26 yaşındaki ortaokul öğretmeni Stephanie Peterson, dün ABD’nin Florida eyaletinde tutuklandı. Polis, genç kadının Kasım ayından bu yana 14 yaşındaki bir öğrenciyle ilişkisi olduğunu açıkladı.

Erkek çocuğunun ifadesinde, çıplak fotoğraflar gönderen fen öğretmeninin onunla cinsel ilişkiye girdiği ve kadının aldığı uyuşturucuyu nasıl içmesi gerektiğini ona anlattığı yer aldı. Öğrencinin bu ilişki yüzünden derslerinden geri kaldığını söylediği de belirtildi.



Pazartesi günü görevinden istifa eden öğretmen, dün tutuklandı. 25 bin dolar kefaletle serbest kalabileceği belirtilen Stephanie Peterson’un 2015’ten beri evli olduğu açıklandı.



 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Kanseri 15 dakikada tespit eden çip geliştirildi

Kanseri 15 dakikada tespit eden çip geliştirildi
Steve Wozniak Bitcoin'lerini çaldırdı

Steve Wozniak Bitcoin'lerini çaldırdı
Le Pen hakkında 'DEAŞ' soruşturması

Le Pen hakkında 'DEAŞ' soruşturması
Üvey oğlunu örümcek zannederek öldürdü

Üvey oğlunu örümcek zannederek öldürdü
Rusya, Türkiye'den bazı tarım ürünlerine kısıtlamayı kaldırıyor

Rusya, Türkiye'den bazı tarım ürünlerine kısıtlamayı kaldırıyor
İsveç'te sığınmacı kadın donarak hayatını kaybetti

İsveç'te sığınmacı kadın donarak hayatını kaybetti
Nijerya'da eski Boko Haram üyeleri topluma kazandırılıyor

Nijerya'da eski Boko Haram üyeleri topluma kazandırılıyor
Putin'den canlı yayında seçim vaadi: Yeni füzelerle her yeri vurabiliriz

Putin'den canlı yayında seçim vaadi: Yeni füzelerle her yeri vurabiliriz
Araca uçan tekmeli saldırı

Araca uçan tekmeli saldırı
Dino Scala 40 tecavüzden sonra yakalandı!

Dino Scala 40 tecavüzden sonra yakalandı!
Türkmenistan'da tüm kadınlara Dünya Kadınlar Günü'nde ikramiye ödenecek

Türkmenistan'da tüm kadınlara Dünya Kadınlar Günü'nde ikramiye ödenecek