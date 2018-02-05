Öğrencisiyle 5 kez ilişkiye girmiş!

AİLENİN DESTEKLEMESİ ŞAŞIRTTI

5 KEZ CİNSEL İLİŞKİYE GİRMİŞLER



OKULDAN ATILDI

Nazlı Erdol

’nineyaletinde görev yapan 22 yaşındaki öğretmen Tayler Boncal’ın, ismi açıklanmayan 18 yaşındaki öğrencisi ile aşk yaşadığı ve ikilinin beş defa cinsel ilişkiye girdiği açıklandı.25 Aralık günü ilk defa birlikte oldukları ortaya çıkan çiftin görüşmeden önce iki hafta boyunca mesajlaştığı ve öğretmenin öğrencisine cinsel içerikli mesajlar attığı öğrenildi. 18 Ocak’ta sorgusu yapılan Tayler Boncal, suçlamaları kabul etti ve öğrencisine aşık olduğunu söyledi. Öğrenci çocuğun ailesinin ilişkiyi desteklemesi ise şaşkınlığa neden oldu. Bu sayede öğretmenin hapis cezası almaktan kurtulabileceği ifade edildi.Öğrencisine cep telefonu numarasını sorup daha sonra ona mesajlar atmaya başlayan kadın amacına ulaştı ve çift öğretmenin evinde farklı zamanlarda 5 defa birlikte oldu. İkili kısa sürede yakalanırken, öğretmenin çocuğun ailesine birbirlerine aşık olduklarını söyleyerek şikayette bulunmamaları için yalvardığı öğrenildi.Çocuğun ailesi ilişkiye destek verdiği halde okul Müdürü, kadın öğretmenin görevine son verdi.