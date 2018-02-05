Öğrencisiyle 5 kez ilişkiye girmiş!

ABD'de öğretmenlik yapan 22 yaşındaki kadının liseye giden öğrencisi ile aşk yaşadığı ve ikilinin öğretmenin evinde beş defa ilişkiye girdiği ortaya çıktı. Skandalın açığa çıkmasının ardından kadın öğretmen görevinden uzaklaştırıldı

Öğrencisiyle 5 kez ilişkiye girmiş!
ABD’nin Connecticut eyaletinde görev yapan 22 yaşındaki öğretmen Tayler Boncal’ın, ismi açıklanmayan 18 yaşındaki öğrencisi ile aşk yaşadığı ve ikilinin beş defa cinsel ilişkiye girdiği açıklandı.
 

AİLENİN DESTEKLEMESİ ŞAŞIRTTI 


25 Aralık günü ilk defa birlikte oldukları ortaya çıkan çiftin görüşmeden önce iki hafta boyunca mesajlaştığı ve öğretmenin öğrencisine cinsel içerikli mesajlar attığı öğrenildi. 18 Ocak’ta sorgusu yapılan Tayler Boncal, suçlamaları kabul etti ve öğrencisine aşık olduğunu söyledi. Öğrenci çocuğun ailesinin ilişkiyi desteklemesi ise şaşkınlığa neden oldu. Bu sayede öğretmenin hapis cezası almaktan kurtulabileceği ifade edildi.
 

5 KEZ CİNSEL İLİŞKİYE GİRMİŞLER 




Öğrencisine cep telefonu numarasını sorup daha sonra ona mesajlar atmaya başlayan kadın amacına ulaştı ve çift öğretmenin evinde farklı zamanlarda 5 defa birlikte oldu. İkili kısa sürede yakalanırken, öğretmenin çocuğun ailesine birbirlerine aşık olduklarını söyleyerek şikayette bulunmamaları için yalvardığı öğrenildi.


OKULDAN ATILDI


Çocuğun ailesi ilişkiye destek verdiği halde okul Müdürü Julio Duarte, kadın öğretmenin görevine son verdi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

BM'den Myanmar hükümetine uyarı

BM'den Myanmar hükümetine uyarı
Çin’de dökümhanede gaz sızıntısı: 8 ölü

Çin’de dökümhanede gaz sızıntısı: 8 ölü
First Lady Melania Trump yine sosyal medyayı salladı

First Lady Melania Trump yine sosyal medyayı salladı
Güney Kıbrıs'ta seçimin galibi Anastasiadis

Güney Kıbrıs'ta seçimin galibi Anastasiadis
Tayvan'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Tayvan'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Comcast müşterisi olmayan kadına fatura çıkardı

Comcast müşterisi olmayan kadına fatura çıkardı
Tayvan’da 5,1 büyüklüğünde deprem

Tayvan’da 5,1 büyüklüğünde deprem
Facebook'ta başkasının fotoğrafını profil resmi yapmak İtalya'da suç

Facebook'ta başkasının fotoğrafını profil resmi yapmak İtalya'da suç
Kazakistan'da bir erkek, kadın güzellik yarışmasında finale kaldı

Kazakistan'da bir erkek, kadın güzellik yarışmasında finale kaldı
İsrail askerleri Filistinlilere ait okulun bir kısmını yıktı

İsrail askerleri Filistinlilere ait okulun bir kısmını yıktı
Papa tüm dünyayı oruç tutmaya çağırdı

Papa tüm dünyayı oruç tutmaya çağırdı