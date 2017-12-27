SON DAKİKA

Öğrencisiyle ilişkiye giren kadın öğretmene 10 yıl hapis

İki öğrencisiyle cinsel ilişki yaşayan öğretmen skandalında bu kez öğretmenin yaptığının sonuçları ağır oldu. ABD'de 41 yaşındaki Sarah L. Myers 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Öğrencisiyle ilişkiye giren kadın öğretmene 10 yıl hapis
ABD'nin Illinois eyaletindeki bir lisede, yine bir öğretmen öğrencisiyle ilişkiye girdi.
 
Lisede özel eğitime ihtiyaç duran çocuklar için öğretmenlik yapan 41 yaşındaki Sarah L. Myers, cinsel istismar suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 5 çocuk annesi öğretmenin Kasım 2016 yılından bu yana öğrencisiyle birlikte olduğu ortaya çıktı. 

Skandal bununla da sınırlı kalmadı. Myers'ın, başka bir eyaletten bir lise öğrencisiyle daha, 2016 yılının Kasım ayından beri düzenli olarak cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı.

Sarah L. Myers, cezasının minimum yüzde 85'ini çekecek.
İran'da devrim gibi karar

İran'da devrim gibi karar
Trump Kuzey Kore konusunda Çin'i uyardı

Trump Kuzey Kore konusunda Çin'i uyardı
Kenya'da nargile yasaklandı

Kenya'da nargile yasaklandı
Fransa ile Belçika arasında 'savaş uçağı' gerilimi

Fransa ile Belçika arasında 'savaş uçağı' gerilimi
İngiliz psikopostan Trump destekçisi dini liderlere eleştiri

İngiliz psikopostan Trump destekçisi dini liderlere eleştiri
Vietnamlı havayolu şirketinden bikini takvimi

Vietnamlı havayolu şirketinden bikini takvimi
Altı yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu

Altı yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu
ABD'li basketbol oyuncuları battaniye çalma suçlamasıyla uçaktan atıldı

ABD'li basketbol oyuncuları battaniye çalma suçlamasıyla uçaktan atıldı
ABD'den Nijerya'ya 12 savaş uçağı

ABD'den Nijerya'ya 12 savaş uçağı
Çin'den ABD ve Almanya'ya iç işlerine müdahale tepkisi

Çin'den ABD ve Almanya'ya iç işlerine müdahale tepkisi
THY uçağı hasta yolcu için Kanada’ya inmek zorunda kaldı

THY uçağı hasta yolcu için Kanada’ya inmek zorunda kaldı