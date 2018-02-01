Öğretmen Akademisi Vakfı 10. yılını eğitimcileriyle karşıladı

Elif Bayram

Öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimi alanında 2008 yılında faaliyete başlayan, Türkiye’nin bu alandaki en etkin sivil toplum kuruluşu Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV), onuncu yılına girerken, gelecek hedeflerini planlamak için bünyesinde görev alan kısmi zamanlı eğitimcilerle bir araya geldi. Vakfın “10’lar İçin Buluşuyoruz” temasıyla, İstanbul’da düzenlenen buluşmaya Türkiye’nin dört yanında görev yapan 200 eğitimci katıldı.Üç gün süren etkinlik kapsamında Vakfın on yıl boyunca yaptığı çalışmalar değerlendirildi ve gelecek dönem hedefleri eğitimcilerle paylaşıldı. Öğretmen Akademisi Vakfı eğitimcileriyle; kurumsal ve stratejik yapılanmasındaki yeni uygulamalar ve yeni eğitim programları hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Vakfın, Öğrenen Lider Öğretmen, Çözüm Odaklı İletişim, 5 Taş: Sosyal ve Finansal Liderlik gibi devam eden eğitim programlarına bu yıl itibarıyla; “Yüksek Performanslı Okul Takımları İçin Geribildirim”, “Web 2.0 Araçları ile Tersyüz Sınıflar”, “Aktif Akran Öğrenmesi”, “Farklılaştırılmış Öğretim”, “Okuma Çemberi” ve “Eğitimde Drama” olmak üzere 6 yeni programın pilot çalışmaları da eklendi. Yeni dönemde, bireysel başvurulu eğitim programlarının artırılacağı ve her okulun ihtiyacına yönelik özel olarak tasarlanacak okul dönüşüm programlarının da uygulanmaya başlayacağı iletildi.“10’lar İçin Buluşuyoruz” temasıyla düzenlenen etkinlikte ÖRAV’ın yeni hedeflerinin paylaşımının yanı sıra farklı sektörlerden uzman konuklar da ufuk açan sunumlarıyla etkinliğe renk kattı. Kramp Ajans Kurucu Başkanı Ahmet Akın, “8 Film & 8 Soru” sunumuyla “ben kimim?” sorusuna odaklanarak katılımcılara kişisel gelişimde yeni bilgiler kazandırdı. Salim Kadıbeşegil, itibar yönetimi ve öğretmenlik mesleği algısı üzerinden paylaşımlarda bulunurken, Volkan Akkuş ise “Sivil Toplum Kuruluşu ve Gönüllülük” başlıklı bir atölye çalışması yürüttü. Konuşmacılar arasında bulunan deneyimli gazeteci Emin Çapa da Türkiye ve dünyadaki ekonomik gelişmeleri ve bunların eğitim modelleri üzerindeki etkisini yaşanmış örneklerle anlatırken, değişimin öğretmenlerden başlayacağının altını çizdi.3 gün boyunca devam eden bu yoğun ve keyifli bir programa katılan kısmı zamanlı eğitimciler, aynı zamanda farklı şehirlerdeki ve branşlardaki meslektaşlarıyla da bir araya gelerek bilgi alışverişi yapma fırsatı buldu. Etkinlik sonunda Öğretmen Akademisi Vakfı bünyesinde 5 yılını dolduran kısmı zamanlı eğitimcilere başarı ve teşekkür sertifikası da verildi.