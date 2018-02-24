Öğretmen çektiği video nedeniyle açığa alındı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde, sosyal medyada yayınladığı görüntülerde gerçeğe aykırı açıklamalarda bulunduğu iddia edilen öğretmen açığa alındı

Öğretmen çektiği video nedeniyle açığa alındı
Mavikent Mahallesi Mustafa Ayşe Acarbulut Anadolu Lisesinde görevli edebiyat öğretmeni Muhsin Kavalcı, sebzeleri kezzapla civayla karbonmonoksitle ürettiklerini, bina dış cephe boyasıyla da boyadıklarını anlatan bir video çekti. Sosyal medyadan paylaşılan videonun tepki çekmesi ve suç duyusunda bulunulması üzerine hakkında soruşturma başlatılan Kavalcı, görevden uzaklaştırıldı.

OLUMSUZ HABERLERE TEPKİ GÖSTERMEK İÇİN ÇEKMİŞ


Üreticilik de yapan Muhsin Kavalcı, yaptığına açıklamada, yaklaşık 6 aydır biyolojik mücadeleyle sebze yetiştirdiklerini, bunu anlatan videolar paylaştığını ancak ses getirmediğini söyledi.

Sebze ve meyve üretimi üzerine yapılan olumsuz haberlere tepki göstermek için video çektiğini anlatan Kavalcı, buna inanılarak hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu, kendisinin de açığa alındığını ifade etti.

'İNSANLAR BİRİNCİ AĞIZDAN DUYSUN İSTEDİM'


İroni yaptığı videosuyla insanları kandırmak istemediğini savunan Muhsin Kavalcı, "Ben istedim ki insanlar birinci ağızdan Kumluca sebzesinin güvenli olduğunu bilsin, öğrensin. Amacım konuya dikkati çekmekti." dedi.


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