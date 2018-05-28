Öğretmen çifte silahlı saldırı sanığına 3 yıl 9 ay hapis cezası

Çorum 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, kentteki bir okulda müdürlük yapan Meral K. ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli eşi İbrahim K, tutuklu sanık elektrik teknikeri Ahmet Bünül ile taraf avukatları katıldı. Mahkemede, son savunmasını yapan sanık, Meral K’nin idarecilik yaptığı okulun elektrik tesisatı işlerini kendisinin yaptığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

'BANA İLGİSİ VARDI, KARŞILIK VERMEDİM'

"Ben bu işi ihale ile aldım. Tesisat işlerini yaparken okulun yetkilisi olan Meral Hanım'la görüşüyorduk. Kendisinin bana ilgisi olduğunu biliyordum ama ben karşılık vermedim. Sonra eşi beni tehdit etmişti. Ben de konuşmak için olay günü evlerinin önüne gittiğimde Meral Hanım'ın eşinin, elini beline attığını gördüm. Ben de silahıma sarıldım. Silahım tutukluk yapmıştı. Tutukluğu giderirken silah ateş aldı ve araçlarına isabet etti. İbrahim K, aracıyla bölgeden uzaklaştı. Kötü bir amacım yoktu."

'BANA VE EŞİME İFTİRA ATIYOR'

Meral K. ise sanığın kendisi ve eşine iftira attığını iddia ederek, "Tam tersine kendisinin bana karşı bir ilgisinin olduğunu anladığım için sorunlar buraya kadar geldi. Olayın olduğu gün Ahmet Bünül kapımızın önüne kadar gelip eşimi hedef alarak ateş etti. Eşim de aracıyla uzaklaştı. Uzaklaşmasa daha kötü şeyler olabilirdi" dedi.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık hakkında 3 yıl 9 ay hapis, 2 bin 500 lira para cezasına hükmetti. Sanık, cezaevinde geçirdiği süre gözetilerek adli kontrol şartıyla tahliye edildi.





CEP TELEFONU KAMERASI KAYITTAYDI

Buharaevler Mahallesi’nde 30 Eylül 2017’de yaşanan ve cep telefonu kamerasıyla görüntülenen olayda, elektrik teknikeri Ahmet Bünül kentteki bir okulda müdürlük yapan Meral K. ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli eşi İbrahim K’nin evden çıktıkları sırada yolunu kesmiş, çiftle tartışmaya başlayan Ahmet Bünül, tabancayla havaya ateş açmıştı.

BAYGINLIK GEÇİRDİ

İbrahim K’nin aracıyla olay yerinden uzaklaşmasının ardından Meral K, Ahmet Bünül'Ü sakinleştirmeye çalışmış ve uzun süre elinden silahı almaya çalıştıktan sonra baygınlık geçirmişti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alınan Ahmet Bünül, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.