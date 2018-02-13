KALİTE TAKİP SİSTEMİ İLE TAKİP EDİLECEK

Senim Tanay

Öğretmenlerin alan bilgilerini sürekli güncellemeleri, öz değerlendirme yaparak kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik çalışmalara katılmalarını sağlamak ve eğitim alanında ulusal ve uluslararası gelişmelerle ilgili farkındalıklarını artırmak amacıyla "Öğretmen Gelişim Eylem Planı" hazırlandı.Eylem planıyla, öğretmenlerin; öğrencilerin gelişimini destekleyici, öğretmenlik uygulamalarına yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmeleri, eğitim öğretimde kaliteyi attırmaları, başta öğrenci ve veliler olmak üzere toplumun eğitimden beklentilerini yerine getirebilmeleri hedefleniyor.Program kapsamında;başlıklarında kişisel gelişim ve mesleki gelişim alanında her ay için iki etkinlik gerçekleştirilecek.İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri koordinesinde tüm Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokullarında, üniversiteler, kamu kurumları, halk eğitim merkezleri, yerel yönetimler, okul aile birlikleri, bilim-kültür merkezleri ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliğinde uygulanacak çalışmalar, elektronik sistem üzerinden izleme ve değerlendirme yapmak amacıyla Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İmam Hatip Okulları Vizyon Belgesi’ne göre hazırlanan "Kalite Takip Sistemi" ile takip edilecek.Milli Eğitim Bakanlığı “Öğretmen Strateji Belgesi” ve “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri” çerçevesinde hazırlanan eylem planı, Şubat 2018 tarihi itibarıyla uygulanmaya konuldu.