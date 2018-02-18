Öğretmen okul bahçesinde bir öğrenciye tekme tokat saldırdı

Uşak’ın Banaz ilçesinde öğretmen okul bahçesinde bir öğrenciye tekme tokat saldırdı. Okulun güvenlik kameralarına yansıyan olayda yere yıktığı öğrenci ile boğuşan öğretmeni çevredekilerin ayırmaya çalıştığı görüldü. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı

Öğretmen okul bahçesinde bir öğrenciye tekme tokat saldırdı
Olay, Banaz Cumhuriyet Ortaokulu’nda geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul öğrencilerinden G.E.K., okul arkadaşlarından birine lakabı ile hitap edince okul öğretmeni M.A. tarafından darp edildi.

Çocuğunun sınıfta da darp edildiğini öne süren aile durumu güvenlik güçlerine bildirip Cumhuriyet Savcılığı’na ve Banaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikayet dilekçesi verdi. Hastaneye kaldırılan öğrencinin vücudunun değişik yerlerinde darp ve cebir izine rastlanırken, rapor doğrultusunda olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı üzerine incelemeye alınan okulun güvenlik kamerası kayıtlarında, okulun bahçesinde bulunan öğrenciler bahçede koşuşurken, bahçenin kenarında bulunan bir öğrencinin yanına gelen ve okul öğretmenlerinden M.A. olduğu belirtilen bir kişi öğrenciye tekme tokat saldırıyor. Yere yıktığı öğrenci ile boğuşan şahsı çevredekiler ayırmaya çalışıyor.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Şanlıurfa'da çalıntı 153 araç ele geçirildi

Şanlıurfa'da çalıntı 153 araç ele geçirildi
Ormanlık alanda intihar girişiminde bulundu, hastanede öldü

Ormanlık alanda intihar girişiminde bulundu, hastanede öldü
Bir velinin tokat attığı çocuğun kulak zarının zarar gördüğü iddiası

Bir velinin tokat attığı çocuğun kulak zarının zarar gördüğü iddiası
'Valiyim' deyip iş adamlarını dolandıran 5 kişi tutuklandı

'Valiyim' deyip iş adamlarını dolandıran 5 kişi tutuklandı
Aprona giren Suriyeli çocuk polis tarafından yakalandı

Aprona giren Suriyeli çocuk polis tarafından yakalandı
Van ve Hakkari'de 194 yerleşim yeri yoğun kardan ulaşıma kapandı

Van ve Hakkari'de 194 yerleşim yeri yoğun kardan ulaşıma kapandı
İstismar şüphelisi serbest kalınca, mağdur çocuk aileden alındı

İstismar şüphelisi serbest kalınca, mağdur çocuk aileden alındı
Yankesici, kadının cep telefonunu 7 saniyede böyle çaldı

Yankesici, kadının cep telefonunu 7 saniyede böyle çaldı
Adım adım takip ettiği kıza apartmanda saldırdı! Çalıştığı kafede yakalandı

Adım adım takip ettiği kıza apartmanda saldırdı! Çalıştığı kafede yakalandı
Konya'da bir dilencinin üzerinden 6 bin 210 lira çıktı

Konya'da bir dilencinin üzerinden 6 bin 210 lira çıktı
Yurtta hava durumu nasıl olacak? (18.02.2018)

Yurtta hava durumu nasıl olacak? (18.02.2018)