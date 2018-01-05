Öğretmen şiddetine maruz kalan engelli öğrenciye burs

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILMIŞTI

DİSİPLİN SORUŞTURMASI AÇILDI

Burdur'da engelli öğrenciyi döven öğretmene gözaltı

Mine Bozkurt

Burdur’un Bucak ilçesinde öğretmeni tarafından fiziksel şiddete maruz kalan Barbaros Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencisi zihinsel engelli T.K. ile aynı okulda öğrenim gören kardeşi M.K’ye, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin’in girişimleri sonucu Milli Eğitim Vakfı bursu sağlandı.Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, 10 yaşındaki zihinsel engelli öğrenci T.K’ye, öğretmeni İ.B. tarafından ayakkabıyla şiddet uygulandığı iddia edilmişti.Görüntüler üzerine Bucak Kaymakamlığınca inceleme başlatılmış, öğrenciye şiddet uyguladığı öne sürülen öğretmen İ.B, Okul Müdürü A.Ö. ve Müdür Yardımcısı F.İ. görevden uzaklaştırılmış ve haklarında disiplin soruşturması açılmıştı. Olaya ilişkin Bucak Cumhuriyet Savcılığı da olayla ilgili adli soruşturma başlatmıştı.