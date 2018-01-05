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Öğretmen şiddetine maruz kalan engelli öğrenciye burs

Burdur’da, öğretmeni tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığı iddia edilen zihinsel engelli öğrenci T.K. ile aynı okulda öğrenim gören kardeşi M.K’ye Milli Eğitim Vakfı bursu verildi

Öğretmen şiddetine maruz kalan engelli öğrenciye burs
Burdur’un Bucak ilçesinde öğretmeni tarafından fiziksel şiddete maruz kalan Barbaros Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencisi zihinsel engelli T.K. ile aynı okulda öğrenim gören kardeşi M.K’ye, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin’in girişimleri sonucu Milli Eğitim Vakfı bursu sağlandı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILMIŞTI


Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, 10 yaşındaki zihinsel engelli öğrenci T.K’ye, öğretmeni İ.B. tarafından ayakkabıyla şiddet uygulandığı iddia edilmişti.

DİSİPLİN SORUŞTURMASI AÇILDI


Görüntüler üzerine Bucak Kaymakamlığınca inceleme başlatılmış, öğrenciye şiddet uyguladığı öne sürülen öğretmen İ.B, Okul Müdürü A.Ö. ve Müdür Yardımcısı F.İ. görevden uzaklaştırılmış ve haklarında disiplin soruşturması açılmıştı. Olaya ilişkin Bucak Cumhuriyet Savcılığı da olayla ilgili adli soruşturma başlatmıştı.


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