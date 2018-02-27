'Öğretmene 4 yılda bir yeterlilik sınavı dayatılmamalı'

'SKANDALLARI NE ÇABUK UNUTTUK'

Senim Tanay

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, öğretmenlere 4 yılda bir yapılması planlanan sınavı eleştirerekdeğerlendirmesini yaptı.Güven problemini halletmenin tek yolunun, liyakat ve kabiliyete dayalı objektif bir yönetici atama sisteminin ihdas edilmesi olduğunu belirten Talip Geylan, şunları kaydetti:"Performans pilot uygulamasında öğrenci değerlendirmesi diye yaşadığımız skandalları ne çabuk unuttuk. Bakanlık, yaşanan bu tecrübelerden hareket etmelidir. Öğretmen performans sisteminde 4 yılda bir yeterlilik sınavı dayatılmamalıdır."