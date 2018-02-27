Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

'Öğretmene 4 yılda bir yeterlilik sınavı dayatılmamalı'

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, "Öğretmen performans sisteminde 4 yılda bir yeterlilik sınavı dayatılmamalıdır" dedi

'Öğretmene 4 yılda bir yeterlilik sınavı dayatılmamalı'
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, öğretmenlere 4 yılda bir yapılması planlanan sınavı eleştirerek "Milli Eğitim Bakanlığı, performans değerlendirme konusunda ısrarcı gibi görünüyor. Aslında negatif yönü olmayan, pozitif performans tartışılabilir. Ancak Bakanlığın anlamamakta ısrar ettiği bir sıkıntı var. O da yöneticilere yönelik güven eksikliğidir, ehil olmayan insanların tarafgir olacakları endişesidir" değerlendirmesini yaptı.

Güven problemini halletmenin tek yolunun, liyakat ve kabiliyete dayalı objektif bir yönetici atama sisteminin ihdas edilmesi olduğunu belirten Talip Geylan, şunları kaydetti:

'SKANDALLARI NE ÇABUK UNUTTUK'

"Performans pilot uygulamasında öğrenci değerlendirmesi diye yaşadığımız skandalları ne çabuk unuttuk. Bakanlık, yaşanan bu tecrübelerden hareket etmelidir. Öğretmen performans sisteminde 4 yılda bir yeterlilik sınavı dayatılmamalıdır."


 


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