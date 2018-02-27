Öğretmene 'tehdit ve hakaret' iddiasıyla gözaltı

Hatay'da bir kadını sosyal medya üzerinden ölümle tehdit ettiği ve hakarette bulunduğu iddia edilen ücretli öğretmen, gözaltına alındı

27 Şubat 2018, Salı 20:30
Öğretmene 'tehdit ve hakaret' iddiasıyla gözaltı
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, 29 yaşındaki Gülay M'yi sosyal medya üzerinden ölümle tehdit ettiği ve hakarette bulunduğu öne sürülen Adana'nın Feke ilçesindeki bir ilkokulda görevli ücretli öğretmen Erdoğan K. hakkında yakalama kararı çıkarttı.

E.K.’nın iki yıl önce Gülay M. ile sosyal medya üzerinden görüştüğü ancak Gülay M.’nin bu görüşmeye son vermesinin ardından E.K. tarafından sosyal medya üzerinden tehdit ve tacize uğradığı kaydedildi.


GÖREVDEN ALINDI

Harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi Kozan ilçesinde gözaltına aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de öğretmeni görevden alarak hakkında inceleme başlattı.


YAŞANANALRA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN PAYLAŞIM YAPTI AMA O DURMADI


Gülay M'nin yaşadıklarına dikkati çekmek için sosyal medya hesaplarından çok sayıda paylaşımlar yapıldığı, Erdoğan K.'nin ise sosyal medya üzerinden de kadına tehdit ve hakaretlerine devam ettiği öğrenildi.


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