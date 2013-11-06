Öğretmene tıp eğitimi

Özel Pendik Bölge Hastanesi, çocuklarda görülen skolyoz (omurga eğriliği) hastalığına erken teşhis koyabilmek için beden eğitim öğretmenlerine tıp eğitimi seminerleri verecek.

Çocuk yaşlarda başlayan “Skolyoz Hastalığı“ ileri safhada, çabuk yorulma, nefes darlığı yanı sıra çok ciddi kalp ve akciğer bozukluklarına yol açıyor.. Hastalıkla ilgili beden eğitimi öğretmenlerinin Skolyoz başlangıcı olan çocukları derslerde tespit etmeleri bu projeyle mümkün olacak.

Öğrencilerin röntgen filmleri ve muayeneleri ücretsiz yapılıyor

Tıp eğitimi alan öğretmenler, aileleri çocuklardaki riskli gelişimle ilgili bilgilendirerek tedaviye yönlendirecek. Burada Pendik Bölge Hastanesi devreye girecek: Skolyoz Hastalığı tespiti yapılan bütün çocukların ücretsiz olarak omurga filmleri çekilecek, muayeneleri de ücret alınmadan yapılacak.

Maltepe ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm okulların beden eğitimi öğretmenlerine yönelik gerçekleştirilecek eğitim semineri, Pendik Bölge Hastanesi ve Toplumsal Girişim Kültür Derneği işbirliği ile ile yapılıyor. Bundan sonra, bütün Anadolu Yakası ilköğretim okullarında aynı eğitimin verilmesi süreci devam edecek.

Seminerlerde ders sunumlarını gerçekleştiren olan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı Prof. Dr. Turgut Göksoy, erken teşhis durumunda çocukların sağlıklı bir omurgayla yaşayabileceğine dikkat çekiyor. Milyonlarca çocuğun taramasının hekimler tarafından yapılmasının mümkün olmayacağını söyleyen

Göksoy, skolyozda hangi durumlarda risk olduğunu şöyle anlattı:



"Omurgada 20 derece altına bir eğrilik var ise sadece bir egzersiz ile tedavi mümkün. 30 dereceye kadar eğriliklerde fizik tedavi, ancak 40 derece üzerindeki eğriliklerde maalesef ameliyat söz konusu oluyor. Ameliyat gibi bir riski yaşamamak için, küçük yaşlarda öğrencilerimizin omurga yapısındaki gelişme durumu öğretmenlerince tespit edilmeli. Omurgadaki bir anormallik durumunda derhal müdehale edilmeli ve ilerlememesi için tedavi başlatılmalı”