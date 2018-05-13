Öğretmeni boğarak öldürdüler, parasını eğlence mekanında yediler!

Antalya’da ilkokul arkadaşı 2 kişi, boğarak öldürdükleri öğretmenin cep telefonu ve 600 lirasını gasp ettikten sonra, aldıkları parayı ikiye bölerek eğlence mekanında harcadılar. Katiller polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İlkokul öğretmeni Ahmet Kahraman (62), akşam saat 23.00 sıralarında Yavuz Özcan Parkı’nda dolaşmaya başladı. Kahraman’ın yanına yaklaşan M.G. (36) ve C.D. (36), sohbet etmeye başladı. Sohbet sonrası birlikte Konyaaltı Caddesi üzerinden varyantta bulunan falezlerde yürüyen zanlılar, daha sonra Kahraman’la birlikte Beach Park yakınlarındaki falezlerden aşağıya indiler. Burada şüphelilerden biri, Kahraman’ın ağzını kapatıp boğarak öldürdü. Şüpheliler, öldürdükleri öğretmenin üzerinde bulunan çantayı alarak olay yerinden hızla uzaklaştı.

Olayın öncesinde ilkokul öğretmeni Kahraman’ı saat 23.00 sıralarında telefonla arayan eşinin "Neredesin, geç oldu gel" dediği öğrenildi. Eşine ‘Falezlerdeyim, biraz gezip geleceğim’ yanıtını veren Kahraman’ın telefonuna yarım saat sonra ulaşılamayınca şüphelenen aile, Atatürk Parkı civarında öğretmeni aramaya başladı ancak bir sonuç alamadı. Bunun üzerine polise haber veren aile, daha sonra geldiği varyantlarda acı manzarayla karşılaştı. Kahraman’ın yerde hareketsiz şekilde yattığını gören yakınları, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polis, talihsiz öğretmenin öldüğünü tespit etti.

Cep telefon kılıfı yakalattı

Öğretmenin ölümünü şüpheli olarak değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevrede araştırma başlattı. Kahraman’a ait çantayı Altındağ Mahallesi 162. Sokak’taki bir çöp konteynerinin içinde bulan polis, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kameralarda çantanın olduğu konteynerin hemen 50 metre ilerisinde 2 şüpheli şahsın bir cep telefonunun kılıfını yere attığını gören ekipler, şahısları eşkallerinden tespit ederek araştırmasını derinleştirdi. Şüphelilerden M.G.’yi kaldığı pansiyonda yakalayan ekipler, diğer şüpheliyi ise bir eğlence mekanının girişinde yakaladı.

600 TL’yi bölüşerek eğlence mekanına gitmişler

Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinde cinayeti birbirlerinin üzerine atarken, çantanın içerisinden çıkan 600 lirayı ise paylaşarak eğlence mekanında harcadıkları öğrenildi. Cep telefonunu ise şüphelilerden M.G.’nin aldığı belirlendi.

İlkokuldan arkadaş oldukları öğrenilen şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.