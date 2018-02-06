Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

Öğretmenin özlük haklarını ihlal eden özel okullara ceza geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personel ücretlerini tam olarak ödemeyen, sigorta primlerini eksik yatıran, öğretmenleri çalışma saatlerinin üzerinde görev yapmaya zorlayan veya personelin özlük haklarını ihlal eden özel okullara önce 10 bin 147 lira para cezası uygulayacak. Bu durumun tekrarı halinde bu rakam 50 bin 737 lira olarak uygulanacak, üçüncü tekrarda ise özel okul sürekli kapatılacak

06 Şubat 2018, Salı 12:08
Öğretmenin özlük haklarını ihlal eden özel okullara ceza geliyor
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okullarda görev yapan ancak özlük haklarını sözleşmelerinde belirtildiği şekilde tam olarak alamayan personel için düğmeye bastı.

Bakanlık özel okullarda çalışan öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici dahil sözleşmelerinde veya mevzuatta belirtilen şekliyle özlük haklarını alamayan tüm personel için özel okullara idari para cezası uygulamaya hazırlanıyor.

SÜREKLİ KAPATMAYA KADAR YOLU VAR

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nce 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 7’nci maddesi gereğince personel ücretlerini tam olarak ödemeyen, sigorta primlerini eksik yatıran, öğretmenleri çalışma saatlerinin üzerinde görev yapmaya zorlayan veya herhangi bir sebeple personelin özlük haklarını ihlal eden özel okullara 10 bin 147 lira idari para cezası uygulanacak.
 
Aynı fiilin tekrarı halinde bu rakam 50 bin 737 lira olarak uygulanacak, üçüncü tekrarda ise özel okul sürekli kapatılacak.

MEB istatistiklerine göre özel öğretim kurumlarında 300 bine yakın personel istihdam ediliyor.

 


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