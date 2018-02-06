Öğretmenin özlük haklarını ihlal eden özel okullara ceza geliyor

SÜREKLİ KAPATMAYA KADAR YOLU VAR

Senim Tanay

larda görev yapan ancak özlük haklarını sözleşmelerinde belirtildiği şekilde tam olarak alamayan personel için düğmeye bastı.Bakanlık özel okullarda çalışan öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici dahil sözleşmelerinde veya mevzuatta belirtilen şekliyle özlük haklarını alamayan tüm personel için özel okullara idari para cezası uygulamaya hazırlanıyor.MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nce 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 7’nci maddesi gereğince personel ücretlerini tam olarak ödemeyen, sigorta primlerini eksik yatıran, öğretmenleri çalışma saatlerinin üzerinde görev yapmaya zorlayan veya herhangi bir sebeple personelin özlük haklarını ihlal eden özel okullara 10 bin 147 lira idari para cezası uygulanacak.Aynı fiilin tekrarı halinde bu rakam 50 bin 737 lira olarak uygulanacak, üçüncü tekrarda ise özel okul sürekli kapatılacak.