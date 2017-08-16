Öğretmenlerden ‘Can’ yurdu

Yurt, 59 odalı ve 160 yataklı olarak hizmet veriyor. Yurdun Arel, Aydın, Biruni, Sebahattin Zaim, İstanbul Kültür, Okan, Marmara ve İstanbul Üniversitesi gibi eğitim kurumlarına kolay ulaşım imkanı bulunduğunu belirten Can Kız Öğrenci Yurdu Kurucu Müdürü Zülal Dinç güvenliğe büyük önem verdiklerini, ayrıca ailelere taksit olanağı sunduklarını söyledi.

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