Öğretmenlere hafta sonu seminer

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından ‘Öğretmenlerin 2018 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı’ yayınlandı. Buna göre Ramazan bayramı ve seçim nedeniyle 14 Haziran ile 25-29 Haziran arasında idari izinli sayılacak öğretmenler 9-13 Haziran ile 18-22 Haziran tarihlerinde mesleki çalışma programlarına katılacaklar. Bu durumda 9-13 Haziran’daki ilk eğitimler hafta sonuna denk gelecek. İkinci haftalık eğitimleri ise hafta içinde yapılacak. Hafta sonu seminer düzenlenmesini eleştiren eğitimsendikaları, MEB’in programı gözden geçirmesi gerektiğini savundu.

MÜSTEŞAR TEKİN DAHA ÖNCE AÇIKLAMIŞTI

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, öğretmenlerin mesleki çalışma takviminin bayram ve seçim nedeniyle revize edildiğini 14 Haziran Arife Günü ile 25-29 Haziran tarihleri arasında idari izinli sayılacaklarını açıklamıştı.

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ GENEL YETERLİKLERİ DE PROGRAMDA

Öte yandan yayınlanan çalışma programında öğretmenler için örnek kitap ve film listesiyle birlikte ‘Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri’ne de yer verildi. Burada öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri kriterleri, kullanım alanları, performans değerlendirme, kariyer gelişimi ve ödüllendirme, yeterlik göstergelerine de yer verildi.