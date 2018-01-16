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"Öğretmenlerimizle 2023’e" projesi başvuruları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğretmenlerin mesleki yeterlilikleri ile bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirme, yayımlanan öğretim programlarının etkili ve verimli bir şekilde aktarımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen "Öğretmenlerimizle 2023’e" projesi başvuruları başladı

16 Ocak 2018, Salı 17:31
Bakanlığın internet sitesinden yapılan duyuruda, MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nce "Öğretmenlerimizle 2023’e" projesi başvuruları başladı.

Duyuruda, şu ifadelere yer verildi: "Öğretmenlerimizin etkili öğretim yöntem ve tekniklerini, öğrenci merkezli ve aktif öğrenme anlayışıyla sınıf içi uygulamalarda hayata  geçirebilmeleri için bilgilerini tazeleyebilmeleri, becerilerini geliştirmeleri, tutum ve davranışlarıyla rol model olabilmeleri hedeflenmektedir. Bu kapsamda öğretim programları, Öğretmen Strateji Belgesi ve Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri dikkate alınarak, tanışma (buz kırma) etkinliklerini, öğretim programında dikkat edilmesi gereken noktaları, örnek ders sunumlarını, örnek ders içi etkinliklerini (Nasıl hazırlanır? Dikkat edilmesi gereken noktalar neler? vb.), kazanımlar ile etkinliklerin ilişkilendirilmesini, ölçme değerlendirme sürecini kapsayan eğitim içerikleri hazırlanmıştır."

Eğitici eğitimlerine katılmak isteyen öğretmen ve akademisyenler, alanları ve gerçekleştirdikleri çalışmalarıyla ilgili kısımları doldurarak https://veri.meb.gov.tr/FormaGit.aspx?919 internet adresinden başvurularını  yapabilecek.

 


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