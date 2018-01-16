"Öğretmenlerimizle 2023’e" projesi başvuruları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğretmenlerin mesleki yeterlilikleri ile bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirme, yayımlanan öğretim programlarının etkili ve verimli bir şekilde aktarımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen "Öğretmenlerimizle 2023’e" projesi başvuruları başladı