Öğretmenlerin evrakları elektronik ortamda alınacak

Ataması yapılan 20 bin öğretmenin başvuru evrakları, yarından itibaren 10 Ağustos’a kadar elektronik ortamda alınacak

31 Temmuz 2018, Salı 17:44 Son Güncelleme: 31 Temmuz 2018, Salı 17:44
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Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) ataması yapılan 20 bin öğretmenin başvuru evraklarının yarından itibaren 10 Ağustos’a kadar elektronik ortamda alınacağı bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ataması yapılan 20 bin öğretmenimizin başvuru evrakları, MEB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca oluşturulacak elektronik ortamda il milli eğitim müdürlükleri tarafından 1-10 Ağustos tarihleri arasında alınacaktır" açıklaması yapıldı.

AA


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