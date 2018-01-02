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Öğretmenlerin özür grubu yer değişikliği başvuruları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, öğretmenlerin özür grubu yer değiştirme başvuruları 8 Ocak’a kadar alınacak

Öğretmenlerin özür grubu yer değişikliği başvuruları başladı
Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), öğretmenlerin özür grubu yer değiştirme başvuruları alınmaya başlandı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı  il içi ve iller arası yer değişikliği başvurularının bugünden itibaren 8 Ocak’a kadar alınacağı belirtildi.

ATAMALAR 19 OCAK'TA

Öğretmenlerin eğitim kurumu tercihleri ise 11-17 Ocak’ta alınacak. Öğretmen atamaları 19 Ocak’ta yapılacak.

 

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