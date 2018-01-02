Öğretmenlerin özür grubu yer değişikliği başvuruları başladı

ATAMALAR 19 OCAK'TA

Senim Tanay

'nca, öğretmenlerin özür grubu yer değiştirme başvuruları alınmaya başlandı.Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvurularının bugünden itibaren 8 Ocak’a kadar alınacağı belirtildi.Öğretmenlerin eğitim kurumu tercihleri ise 11-17 Ocak’ta alınacak. Öğretmen atamaları 19 Ocak’ta yapılacak.