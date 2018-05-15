Öğretmenlik programları güncellendi

2 yıldan fazla zamandır güncellenmesi için çalışılan öğretmenlik lisans programları, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve YÖK Başkanı Prof.Dr. Yekta Saraç’ın katılımlarıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nda düzenlenecek bir toplantıyla duyurulacak.





YÖK üyeleri, üniversitelerin eğitim/eğitim bilimleri fakültelerinin dekan ve dekan yardımcılarının yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı’nın üst düzey yöneticilerinin de katılacağı toplantıda Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet Yılmaz ve YÖK Başkanı Prof.Dr. Yekta Saraç açılış konuşmalarını yaparak katılımcılardan konuya ilişkin gelen soruları yanıtlayacak.

ÖNERİLER ALINDI

YÖK’ten yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: “Öğretmenlik lisans programlarının güncellenmesi sürecinde eğitimle ilgili paydaşların katılımıyla farklı zamanlarda, farklı illerde, farklı üniversitelerde ve YÖK’te çok sayıda çalıştaylar yapılmıştı. Her bir programla ilgili komisyonlar oluşturularak, hazırlanan taslak programlar, başta Eğitim Bilimleri Kongresi olmak üzere üniversiteler tarafından ulusal ve uluslararası düzeylerde düzenlenen farklı kongrelerde tartışılarak, eğitimle ilgili paydaşlardan gelen öneriler doğrultusunda son şeklini aldı.

25 LİSANS PROGRAMI

Yükseköğretim Kurulu’nun koordinasyonunda güncellenmesine başlanarak yarın kamuoyu ile paylaşılacak olan toplam 25 öğretmenlik lisans programı ilk kez 2018-2019 öğretim yılından itibaren uygulanacak. Mevcut programlarla eğitime başlayan öğrenciler, aynı şekilde mevcut programlarla eğitimlerini sürdürecek olup 2018-2019 öğretim yılında eğitime başlayacak öğrenciler ise eğitimlerine yeni programlara göre devam edecek.”