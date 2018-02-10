Oğulcan Engin aşık! (Oğulcan Engin ve Sima Tarkan aşk yaşıyor)

POSTA/ALİ KESER
Seda Sayan’ın Sinan Engin’den olan oğlu Oğulcan Engin’in (
27) adı geçen Eylül’de Benan Terzioğlu
ile aşk dedikodusuna karışmıştı. Oğulcan Engin, Dilasima Grubu’nun
patronu Ahmet Tarkan’ın kızı, 22 yaşındaki Sima Tarkan
ile flört etmeye başladı.
PARTİDE ORTAYA ÇIKTILAR
Sevgililer önceki akşam Saffet Ulusoy’un
verdiği doğum günü partisinde ortaya çıktı.
ABLASININ ESKİ AŞKI
Oğulcan Engin ile Sima Tarkan eğlenceden birlikte ayrıldı. Aynı taksiye bindiler. İşin ilginç yanı partide; Eser Yenenler ile yeni kız arkadaşı Berfu Yıldız da vardı. Malum; Eser Yenenler, Sima Tarkan’ın ablası Dila Tarkan ile 2016’da 5 ay süren bir ilişki yaşamıştı.
Oğulcan Engin'in yeni evi
Oğulcan Engin ile anılan Bestemsu Özdemir, Kenan Acar ile görüntülendi (Kenan Acar kimdir?)
Bestemsu Özdemir'den flaş Oğulcan Engin açıklaması!
Elif Bayram