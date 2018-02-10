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Oğulcan Engin aşık! (Oğulcan Engin ve Sima Tarkan aşk yaşıyor)

İşte Oğulcan Engin ile Sima Tarkan aşkının ilk karesi...

10 Şubat 2018, Cumartesi 15:01
Oğulcan Engin aşık! (Oğulcan Engin ve Sima Tarkan aşk yaşıyor)
POSTA/ALİ KESER

Seda Sayan’ın Sinan Engin’den olan oğlu Oğulcan Engin’in (27) adı geçen Eylül’de Benan Terzioğlu ile aşk dedikodusuna karışmıştı. Oğulcan Engin, Dilasima Grubu’nun patronu Ahmet Tarkan’ın kızı, 22 yaşındaki Sima Tarkan ile flört etmeye başladı.


PARTİDE ORTAYA ÇIKTILAR

Sevgililer önceki akşam Saffet Ulusoy’un verdiği doğum günü partisinde ortaya çıktı.

ABLASININ ESKİ AŞKI

Oğulcan Engin ile Sima Tarkan eğlenceden birlikte ayrıldı. Aynı taksiye bindiler. İşin ilginç yanı partide; Eser Yenenler ile yeni kız arkadaşı Berfu Yıldız da vardı. Malum; Eser Yenenler, Sima Tarkan’ın ablası Dila Tarkan ile 2016’da 5 ay süren bir ilişki yaşamıştı.



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