Oğulcan Engin aşık! (Oğulcan Engin ve Sima Tarkan aşk yaşıyor)

POSTA/ALİ KESER



PARTİDE ORTAYA ÇIKTILAR

ABLASININ ESKİ AŞKI

Oğulcan Engin'in yeni evi

Oğulcan Engin ile anılan Bestemsu Özdemir, Kenan Acar ile görüntülendi (Kenan Acar kimdir?)

Bestemsu Özdemir'den flaş Oğulcan Engin açıklaması!

Elif Bayram

Seda Sayan’ın Sinan Engin’den olan oğlu27) adı geçen Eylül’deile aşk dedikodusuna karışmıştı. Oğulcan Enginpatronu Ahmet Tarkan’ın kızı, 22 yaşındakiile flört etmeye başladı.Sevgililer önceki akşamverdiği doğum günü partisinde ortaya çıktı.Oğulcan Engin ile Sima Tarkan eğlenceden birlikte ayrıldı. Aynı taksiye bindiler. İşin ilginç yanı partide; Eser Yenenler ile yeni kız arkadaşı Berfu Yıldız da vardı. Malum; Eser Yenenler, Sima Tarkan’ın ablası Dila Tarkan ile 2016’da 5 ay süren bir ilişki yaşamıştı.