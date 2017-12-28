Oğulcan Engin ile anılan Bestemsu Özdemir, Kenan Acar ile görüntülendi (Kenan Acar kimdir?)

MERYEM DİZİSİNDE GÜÇLÜ'YÜ OYNAYAN KENAN ACAR KİMDİR?

Çiğdem Saltık

ndekarakterine hayat veren, "Üzerine konuşacak bir şey yok. İki tarafta ne yaşandığını biliyor. Benim alnım ak, olmadı, yürümedi. Anlaşamadık…'' diyerekile ayrıldıklarını duyurmuştu.Bu gelişmelerin ardındanSeda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le birlikte olduğu iddia edilmişti.dedikodularına ''İlkokuldan beri yanımda olan bir arkadaşım'' diye yanıt veren, önceki akşam Karaköy'deydi.Oyuncu bir restorandandeki rol arkadaşıile buluştu.Mekandan çıkışta soruları yanıtsız bırakan, daha sonra menajeri aracılığıyla duruma açıklık getirdi: ''Biz sadece rol arkadaşıyız. Bir arada görülmemiz gayet normal. Aramızda arkadaşlık haricinde bir ilişki söz konusu olamaz.'', İzmir Bornova Lisesi’nden sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'ni bitirdi.Genç oyuncu üst düzey İngilizce ve başlangıç seviyesinde İspanyolca konuşuyor.Kenan Acar, Türkiye'de temel oyunculuk eğitimi aldıktan sonra Amerika'da Stella Adler Oyunculuk Stüdyosu'nda oyunculuk teknikleri ve kamera oyunculuğu üzerine eğitim aldı.Bu süre zarfında Amerika'da çeşitli projelerin içinde bulundu. Son olarak Amerika'da FOX kanalında yayınlanan 'The Following' dizisinde ufak bir rol aldı.İlk olarak Medcezir dizisinde Murat karakteri olarak Türkiye'deki oyunculuk kariyerine başlayan oyuncu, Gamsız Hayat dizisinde Arda'yı, Cesur Yürek dizisinde Ali Ekber'i oynadı. Ayrıca Çağan Irmak'ın Benim Adım Feridun adlı filmde rol aldı.Craft Tiyatro'da İpek Bilgin ve Çağ Çalışkur'dan eğitim aldı., şu anndekarakteri ile izleyenlerin karşısına çıkıyor.