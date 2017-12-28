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Oğulcan Engin ile anılan Bestemsu Özdemir, Kenan Acar ile görüntülendi (Kenan Acar kimdir?)

Adı bir süredir Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile anılan Bestemsu Özdemir, önceki akşam Karaköy'de Meryem dizisindeki rol arkadaşı Kenan Acar ile görüntülendi.

28 Aralık 2017, Perşembe 11:14
Oğulcan Engin ile anılan Bestemsu Özdemir, Kenan Acar ile görüntülendi (Kenan Acar kimdir?)
Meryem dizisinde Beliz karakterine hayat veren Bestemsu Özdemir, "Üzerine konuşacak bir şey yok. İki tarafta ne yaşandığını biliyor. Benim alnım ak, olmadı, yürümedi. Anlaşamadık…'' diyerek Dolunay'ın Ferit'i Can Yaman ile ayrıldıklarını duyurmuştu.

Bu gelişmelerin ardından Bestemsu Özdemir'in Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le birlikte olduğu iddia edilmişti.



Oğulcan Engin dedikodularına ''İlkokuldan beri yanımda olan bir arkadaşım'' diye yanıt veren Bestemsu Özdemir, önceki akşam Karaköy'deydi.

Oyuncu bir restoranda Meryem dizisindeki rol arkadaşı Kenan Acar ile buluştu.

Mekandan çıkışta soruları yanıtsız bırakan Bestemsu Özdemir, daha sonra menajeri aracılığıyla duruma açıklık getirdi: ''Biz sadece rol arkadaşıyız. Bir arada görülmemiz gayet normal. Aramızda arkadaşlık haricinde bir ilişki söz konusu olamaz.''

MERYEM DİZİSİNDE GÜÇLÜ'YÜ OYNAYAN KENAN ACAR KİMDİR?



1990 doğumlu Kenan Acar, İzmir Bornova Lisesi’nden sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'ni bitirdi.

Genç oyuncu üst düzey İngilizce ve başlangıç seviyesinde İspanyolca konuşuyor.

Kenan Acar, Türkiye'de temel oyunculuk eğitimi aldıktan sonra Amerika'da Stella Adler Oyunculuk Stüdyosu'nda oyunculuk teknikleri ve kamera oyunculuğu üzerine eğitim aldı.

Bu süre zarfında Amerika'da çeşitli projelerin içinde bulundu. Son olarak Amerika'da FOX kanalında yayınlanan 'The Following' dizisinde ufak bir rol aldı.



İlk olarak Medcezir dizisinde Murat karakteri olarak Türkiye'deki oyunculuk kariyerine başlayan oyuncu, Gamsız Hayat dizisinde Arda'yı, Cesur Yürek dizisinde Ali Ekber'i oynadı. Ayrıca Çağan Irmak'ın Benim Adım Feridun adlı filmde rol aldı.

Craft Tiyatro'da İpek Bilgin ve Çağ Çalışkur'dan eğitim aldı.

Kenan Acar, şu an Meryem dizisinde Güçlü karakteri ile izleyenlerin karşısına çıkıyor.



 
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