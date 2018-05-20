Nisan'dan beri Amerika'da olan sevgililer İstanbul'a döndü. Oğulcan Engin, Sima Tarkan'ı geçen gün annesi ile tanıştırdı. Seda Sayan sosyetik güzeli çok sevdi. Oğulcan'a ''Bu kız çok tatlı, sakın kaçırma, bir an önce evlen'' dedi.

Oğulcan Engin sevgilisini geçen ay da babası Sinan Engin ile tanıştırmıştı.

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