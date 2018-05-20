Oğulcan Engin, Sima Tarkan'ı annesiyle tanıştırdı

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin (27), Dilasima Grubu'nun patronu Ahmet Tarkan'ın kızı, 22 yaşındaki Sima Tarkan ile geçen Şubat'ta flört etmeye başlamıştı

20 Mayıs 2018, Pazar 11:23 Son Güncelleme: 20 Mayıs 2018, Pazar 11:27
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Nisan'dan beri Amerika'da olan sevgililer İstanbul'a döndü. Oğulcan Engin, Sima Tarkan'ı geçen gün annesi ile tanıştırdı. Seda Sayan sosyetik güzeli çok sevdi. Oğulcan'a ''Bu kız çok tatlı, sakın kaçırma, bir an önce evlen'' dedi.

Oğulcan Engin sevgilisini geçen ay da babası Sinan Engin ile tanıştırmıştı.

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