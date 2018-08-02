Oğulcan sevgilisi Sima Tarkan ile çıktığı İtalya tatilinde bu kez renkli şalvarıyla dikkat çekti. Seda Sayan

“Hacı Sabancı’nın bir videosunu geçenlerde örnek alması için Oğulcan’a izlettim” demişti. Ama Oğulcan annesini dinlemedi.

ÖNCE TAYT ŞİMDİ ŞALVAR

İşte Oğulcan ve renkli şalvarı...

Oğulcan'ın meşhur renkli taytı...

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