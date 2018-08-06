Oğuz Arda Sel anısına U-12 Turnuvası düzenleniyor

24 kişinin her birinin büyük hayalleri, hedefleri vardı.

Aileleri o yolculuktan dönmeyeceklerini akıllarına bile getirmemişti. 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel onlarda birisiydi.

Hayali futbolcu olmak, hedefi ise Barcelona forması giymekti. Babasıyla çektirdiği son fotoğrafta ise gülümsüyordu.

Oğuz Arda Sel'in kuzeni Deniz Sel'in futbolcusu olduğu Çamlıcaspor, Oğuz Arda'nın hatırasına sahip çıkıyor. Kulüp, Oğuz'un anısına Çamlıcaspor Tesisleri'nde bir 12 yaş altı turnuvası düzenliyor.

"SESİMİZİ DUYURMAK İSTİYORUZ"

Turnuvayı düzenleme kararı alan Çamlıcaspor Başkanı Kemal Akar, Teknik Sorumlu Ahmet Yurtsever, Yardımcı Antrenör Burak Dönmez ve Kulüp Müdürü Ufuk Çoker yaptıkları açıklamada, "Tüm İstanbul kulüplerimize örnek olmak amacıyla Çamlıcaspor'a yakışır bir şekilde organizasyon düzenleyip, sesimizi ülkenin her yerine canlı yayında duyurmak istiyoruz. Bu önemli organizasyona siz değerli futbolseverlerin katılımı bizleri onurlandıracaktır" ifadelerini kullandı.

BAŞLAMA VURUŞUNU MISRA ÖZ KULLANACAK

Turnuvanın ilk maçında santra vuruşunu, tren kazasında eşini ve Oğuz'unu kaybeden anne Mısra Öz yapacak.

Mısra Öz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla okuyan herkesi hüzne boğmuştu. İletisine "Sen benden gideli kaç gün oldu bilmiyorum" diye başlayan acılı anne, "Gelmedin" diyerek rahmetli yavrusuna son bir kez seslenmişti

İşte o paylaşım:





TURNUVAYA KATILAN TAKIMLAR:

Çamlıcaspor

Ümraniyespor

Dudulluspor

Çengelköyspor

Çakmakspor

Batı Ataşehir

Küplüce Minikleri

Ünalanspor







