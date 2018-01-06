Oğuz Çetin'den Fatih Terim'e sert sözler: İmparator mu?

İMPARATOR MU?

50 KAT DAHA FAZLA KAZANIYORLAR

Erdinç Şahin

Üsküdar Belediyesi'nin düzenlediği Spor Söyleşileri programının bu haftaki konuğu Oğuz Çetin oldu.’nde spor gündemini ve gençlerin sorularını yanıtlayanönemli açıklamalarda bulundu.Türk futbolu üzerine öğrencilerle söyleşi yapansorusunaİmparator dediğiniz kişi topluma örnek olması gereken kişilerdir. Birine kafa atıp, mekan basıp, ağzından küfür eksik olmayan insanlara farklı bir şekilde ifade de bulunmalıyız’ cevabını verdi.Bir diğer öğrencininile ilgili sorusuna ise, ‘Bu dönemin futbolcuları çok büyük paralar kazanıyor. Bizim zamanınızdaki paraya oranla 50 kat daha büyük para kazanıyorlar.Ama bizim zamanımıza baktığımda kalitenin daha aşağıda olduğunu görüyorum. Eğer bu dönemde bazı futbolcular böyle büyük paralar kazanıyorsa bizim alacağımız paraların rakamlarını düşünemiyorum’ dedi.