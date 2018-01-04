Oğuz Çetin eşinin çantası ile tur attı

POSTA/HAKAN KIRARSLAN



OĞUZ ÇETİN KİMDİR?



MİLLİ TAKIM KARİYERİ

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Elif Bayram

Fenerbahçe’nin eski futbolcusuile önceki gün Etiler Akmerkez’deydi. Melike Çetin mağazaları rahat rahat dolaşmak için çantasını eşine emanet etti. Çantayı omzuna atan Oğuz Çetin bir ara beklemekten yorulsa da hiç sesini çıkarmadı.Ahmet Oğuz Çetin 15 Şubat 1963 doğumlu yani 54 yaşında. Futbola Almanya'nın FC Bobingen takımının alt yapısında başladı. 1978 yılında Sakaryaspor'un genç takımına transfer oldu. 1981 yılında Sakaryaspor kulübü ile profesyonel anlaşma yaptı. Bu kulüpte 1988 yılında Türkiye Kupası sevinci yaşadı. 1988-89 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu, sarı lacivertli forma altında 8 yılda 2 Süper Lig, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Başbakanlık Kupası coşkusu yaşadı. Fenerbahçe'de 1991-92 sezonunda takım kaptanlığına getirilmiştir. 1995-96 sezon sonunda takım şampiyon olmasına rağmen dönemin Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı Ali Şen tarafından takım arkadaşı Aykut Kocaman ile birlikte gerekçe gösterilmeden takımdan tasfiye edildi.Takımdan ayrılmasına rağmen taraftarlar her zaman ikiliye sahip çıkmıştır. 1996-97 sezonunda İstanbulspor'a transfer oldu. İki yıl burada oynadıktan sonra, iki yıl da Adanaspor forması giymiş ve aktif futbolu bıraktı.70 kez A milli oldu ve 33 defa sahaya kaptan olarak çıktı. A millî takımda oynadığı maçlarda 3 gol attı. Millî takım ile 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katıldı ve şampiyona boyunca üç maçta forma giydi.2000-01 sezonunda Mustafa Denizli'nin kadrosunda yer alarak Fenerbahçe'ye yardımcı antrenör olarak transfer oldu. Ardından aynı görevde Werner Lorant ile çalışmıştır. Lorant'ın ayrılmasını müteakip bir süreliğine Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü üstlendi. 2004 yılında Kayseri Erciyesspor ve Gençlerbirliği, 2005 yılında ise Diyarbakırspor futbol takımlarının teknik direktörlüğünü yaptı. 2005 yılında dönemin Türkiye millî futbol takımı teknik direktörü Fatih Terim'in isteğiyle A Millî Takım Sorumlu Yardımcılığı (1. yardımcı antrenör) görevine getirildi. 2009 yılında Fatih Terim'in görevden ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Guus Hiddink döneminde de yardımcı antrenörlük görevine devam etti. 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde gruptan çıkılmasına rağmen Hırvatistan'la oynanan baraj maçlarında başarılı olunamayınca teknik direktör Hiddink, görevinden ayrılmış ve yeni teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinden bir süre sonra da antrenör kadrosunun da değişeceği açıklanarak Oğuz Çetin'in sözleşmesi, federasyonla yaptığı görüşmeler neticesinde karşılıklı olarak feshedildi. Oğuz Çetin; 29 Kasım 2012'de sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere, 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörlüğüne getirildi. 2013 yılının nisan ayında istifa etti.