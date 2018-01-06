Oğuz Çetin olay yaratan Fatih Terim sözlerine açıklık getirdi

Oğuz Çetin'den Fatih Terim'e sert sözler: İmparator mu?

‘FATİH TERİM’İN YAŞADIĞI OLAYLARI TASVİP ETMİYORUM AMA…’

Erdinç Şahin

Üsküdar Belediyesi’nin düzenlediği Spor Söyleşileri programına katılan Oğuz Çetin’in Fatih Terim hakkında söylediği iddia edilen sözler Türkiye gündemine oturmuştu. Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde spor gündemini ve gençlerin sorularını yanıtlayan Oğuz Çetin’in iddia edilen açıklamaları büyük ses getirmişti.Türk futbolu üzerine öğrencilerle söyleşi yapan Oğuz Çetin’in, bir öğrencininsorusunacevabını verdiği öne sürülmüştü.Çetin, ”Türkiye’de faal olarak futbol hayatım devam ederken bana imparator deniyordu. Ben futbolcuyken bana imparator lakabı verildi. Oyun stili olarak Alman efsanesi Beckenbauer’e benzetiliyordum, öyle bir oyuncuydum, karakterimden dolayı Türkiye’de imparator lakabını alan ilk isim benim. Daha sonra Galatasaray camiası Fatih Terim’in teknik direktör olarak kazandığı başarılardan sonra kendisine İmparator demeye başladı.Fatih Terim’i yaşadığı bir takım olaylardan dolayı tasvip etmiyorum ama İmparator denmesine de kendi camiası açısından saygı duyuyorum. Ben sadece bunları söyledim küfür, kafa atma, mekan basma ifadelerini kullanmadım” dedi.