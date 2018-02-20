Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin evleniyor!

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Oğuzhan Koç: O haberler art niyetli

Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın filmi Yol Arkadaşım'ın sürpriz ismi Acun Ilıcalı

Demet Akalın'dan Oğuzhan Koç'a: İşte bu yüzden sevilmiyorsunuz

Elif Bayram

2 yıl önce aşk yaşamaya başlamıştı. Sevgililer geçen akşam Zincirlikuyu Raffles Otel’de bir düğüne katıldı.çok şıktı.“Darısı sizin başınıza, nikâh ne zaman?” sorusuna yanıt vermek istemedi.Ama sevgililerin yaz sonunda evleneceği söyleniyor.