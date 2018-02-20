Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin evleniyor!

POSTA/ALİ KESER Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin 2 yıl önce aşk yaşamaya başlamıştı. Sevgililer geçen akşam Zincirlikuyu Raffles Otel’de bir düğüne katıldı. Yağmur Tanrısevsin çok şıktı. Oğuzhan Koç, “Darısı sizin başınıza, nikâh ne zaman?” sorusuna yanıt vermek istemedi. Ama sevgililerin yaz sonunda evleneceği söyleniyor. Oğuzhan Koç: O haberler art niyetli Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın filmi Yol Arkadaşım'ın sürpriz ismi Acun Ilıcalı Demet Akalın'dan Oğuzhan Koç'a: İşte bu yüzden sevilmiyorsunuz