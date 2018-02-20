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Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin evleniyor!

2 yıldır birlikte olan Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin evlilik yolunda ilerliyor

20 Şubat 2018, Salı 07:34
Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin evleniyor!
POSTA/ALİ KESER

Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin 2 yıl önce aşk yaşamaya başlamıştı. Sevgililer geçen akşam Zincirlikuyu Raffles Otel’de bir düğüne katıldı.

Yağmur Tanrısevsin çok şıktı. Oğuzhan Koç, “Darısı sizin başınıza, nikâh ne zaman?” sorusuna yanıt vermek istemedi.

Ama sevgililerin yaz sonunda evleneceği söyleniyor.




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