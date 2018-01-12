Oğuzhan Özyakup'a çalım, Edis'e markaj

Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup
'la 1 yıllık aşkı geçtiğimiz ay biten Demet Özdemir,
ayrılık acısını atlattı. Oğuzhan Özyakup
tarafından terk edildiği konuşulan Demet Özdemir, iddiaya göre kancayı popçu Edis Görgülü
'ye taktı. Oyuncu, Edis Görgülü
'ye olan beğenisini arkadaşlarıyla da paylaştığı öğrenildi.
"ÖNCE TOPÇU SONRA POPÇU"
Popçuyu sahne aldığı mekanlarda en önden izleyen Demet Özdemir
'in 27 yaşındaki Edis
'le tanışmak için uğraştığı da konuşulanlar arasında… Görgülü'yü instagram'da takip eden Özdemir'in bu çabası ise "Demet, bu gidişle aşkı topçudan sonra popçuda bulacak"
yorumlarını beraberinde getirdi.
Son dönemin en popüler isimlerinden Demet Özdemir, iddiaya göre dostlarına Edis'e olan beğenisini sık sık dile getiriyor.
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Erdinç Şahin