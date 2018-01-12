Oğuzhan Özyakup'a çalım, Edis'e markaj

"ÖNCE TOPÇU SONRA POPÇU"

Erdinç Şahin

'la 1 yıllık aşkı geçtiğimiz ay bitenayrılık acısını atlattı.tarafından terk edildiği konuşulan Demet Özdemir, iddiaya göre kancayı popçu'ye taktı. Oyuncu,'ye olan beğenisini arkadaşlarıyla da paylaştığı öğrenildi.Popçuyu sahne aldığı mekanlarda en önden izleyen'in 27 yaşındaki'le tanışmak için uğraştığı da konuşulanlar arasında… Görgülü'yü instagram'da takip eden Özdemir'in bu çabası iseyorumlarını beraberinde getirdi.Son dönemin en popüler isimlerinden Demet Özdemir, iddiaya göre dostlarına Edis'e olan beğenisini sık sık dile getiriyor.