Oğuzhan Özyakup Milan'ın radarında

SON KARARI KAPTAN VERECEK

Erdinç Şahin

'ın kaptanıtalip çıktı.milli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Siyah-Beyazlı takım, sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak olanile henüz yeni sözleşme imzalamadı.Bu durumu değerlendirmek isteyentemsilcisi, 25 yaşındaki oyuncu içinile temasa geçti. Siyah-Beyazlı yönetimin isteyeceği bonservis bedeline göre teklif sunacak olan İtalyan ekibi, Oğuzhan'ı ocak ayında kadrosuna katmak istiyor.İki kulüp arasında temaslar sürerken,Kulüplerin anlaşması halinde son kararı Oğuzhan verecek. Milli oyuncunun Milan ile el sıkışması durumunda transfer ocak ayında gerçekleşebilir.