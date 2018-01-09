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Oğuzhan Özyakup Milan'ın radarında

Milan, Oğuzhan Özyakup’u kadrosuna katmak istiyor. İtalyan ekibi, Oğuzhan için Beşiktaş ile görüşmelere başladı.

Oğuzhan Özyakup Milan'ın radarında
Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup'a İtalya'dan talip çıktı. Milan, milli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Siyah-Beyazlı takım, sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak olan Oğuzhan ile henüz yeni sözleşme imzalamadı.

Bu durumu değerlendirmek isteyen Milano temsilcisi, 25 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş ile temasa geçti. Siyah-Beyazlı yönetimin isteyeceği bonservis bedeline göre teklif sunacak olan İtalyan ekibi, Oğuzhan'ı ocak ayında kadrosuna katmak istiyor.
 

SON KARARI KAPTAN VERECEK


İki kulüp arasında temaslar sürerken, Beşiktaş'ın Oğuzhan için en az 10 milyon Euro talep etmesi bekleniyor. Kulüplerin anlaşması halinde son kararı Oğuzhan verecek. Milli oyuncunun Milan ile el sıkışması durumunda transfer ocak ayında gerçekleşebilir.


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