Oğuzhan Özyakup Milan'ın radarında

Beşiktaş
'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup'a İtalya'dan
talip çıktı. Milan,
milli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Siyah-Beyazlı takım, sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak olan Oğuzhan
ile henüz yeni sözleşme imzalamadı.
Bu durumu değerlendirmek isteyen Milano
temsilcisi, 25 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş
ile temasa geçti. Siyah-Beyazlı yönetimin isteyeceği bonservis bedeline göre teklif sunacak olan İtalyan ekibi, Oğuzhan'ı ocak ayında kadrosuna katmak istiyor.
SON KARARI KAPTAN VERECEK
İki kulüp arasında temaslar sürerken, Beşiktaş'ın Oğuzhan için en az 10 milyon Euro talep etmesi bekleniyor.
Kulüplerin anlaşması halinde son kararı Oğuzhan verecek. Milli oyuncunun Milan ile el sıkışması durumunda transfer ocak ayında gerçekleşebilir.
Erdinç Şahin