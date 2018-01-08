Oğuzhan Özyakup'tan transfer sözleri!

"YAKIN ZAMANDA KULÜP AÇIKLAR"

CENK TOSUN SÖZLERİ

Erdinç Şahin

Beşiktaş, devre arası kampını'te sürdürüyor. Siyah-Beyazlıların kaptanıbugün gerçekleştirilen sabah idmanının ardından basının karşısına çıktı. Kartal'ın tecrübeli futbolcusu, ligin ilk yarısı,transferi ve kendi transfer durumu hakkında konuştu.Benim için 10 numara, 8 numara fark etmez. Her pozisyonda kendimi iyi hissediyorum.İki sene üst üste şampiyon olan takım var. Bu sene ligde sezonun ilk devresinde de birinci olmak isterdik. Çok şanssız puanlar kaybettik. Lige tekrar konsantre olmalıyız. Beşiktaş futbolcusuna maç seçmek yakışmaz, maç seçecek oyuncu yok, genelde de yok. Belki ben öyle düşündüğüm içindir. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımlar, deplasmanda lig dönüşlerinden yüzde 70 puan kaybeder. Son 4 maçta inanılmaz net pozisyonlara girdim ama atamadım. Son vuruşlarda kendimi geliştirmem lazım. Son iki sene tek takımla şampiyonluk için yarışıyorduk. Bu sezon Kayserispor bile zirveye oynuyor.Sözleşme konusunda sorun yaşamam. Burası benim evim, yuvam. Kulübümüz de yakında resmi açıklamayı yapar zaten. Avrupa hedefim var ancak kendimi şartlamıyorum. Ben burada da çok mutluyum. Sözleşme ile ilgili başkanımız ve kulübümüz yakın zamanda açıklama yapar. Türkiye'den başka bir takımla görüşmek gibi bir şey söz konusu olamaz.Cenk benim için takım arkadaşından çok kardeşti. 4 senedir beraberiz. Ailemden çok onu görüyordum. Gitmesine üzüldük; ama kendisi için güzel bir şeydi. Hedefleri vardı. Eminim Cenk orada başarılı olacak.Kadıköy'de oynadığımız maçta bile Fenerbahçe bize kapandı. Bu bizim nasıl takım olduğumuzu gösteriyor.Şenol Güneş bizim hocamız, babamız, öğretmenimiz, her şeyimiz...