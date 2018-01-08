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Oğuzhan Özyakup'tan transfer sözleri!

Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup, kamp yaptıkları Antalya'da basın toplantısı düzenledi. Siyah beyazlıların orta sahası, Cenk Tosun'un gidişi ve transfer olma durumu hakkında konuştu.

Oğuzhan Özyakup'tan transfer sözleri!
Beşiktaş, devre arası kampını Antalya Belek'te sürdürüyor. Siyah-Beyazlıların kaptanı Oğuzhan Özyakup, bugün gerçekleştirilen sabah idmanının ardından basının karşısına çıktı. Kartal'ın tecrübeli futbolcusu, ligin ilk yarısı, Cenk Tosun'un transferi ve kendi transfer durumu hakkında konuştu. 

İşte Oğuzhan Özyakup'un açıklamaları:

Benim için 10 numara, 8 numara fark etmez. Her pozisyonda kendimi iyi hissediyorum.

İki sene üst üste şampiyon olan takım var. Bu sene ligde sezonun ilk devresinde de birinci olmak isterdik. Çok şanssız puanlar kaybettik. Lige tekrar konsantre olmalıyız. Beşiktaş futbolcusuna maç seçmek yakışmaz, maç seçecek oyuncu yok, genelde de yok. Belki ben öyle düşündüğüm içindir. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımlar, deplasmanda lig dönüşlerinden yüzde 70 puan kaybeder. Son 4 maçta inanılmaz net pozisyonlara girdim ama atamadım. Son vuruşlarda kendimi geliştirmem lazım. Son iki sene tek takımla şampiyonluk için yarışıyorduk. Bu sezon Kayserispor bile zirveye oynuyor.
 

"YAKIN ZAMANDA KULÜP AÇIKLAR"


Sözleşme konusunda sorun yaşamam. Burası benim evim, yuvam. Kulübümüz de yakında resmi açıklamayı yapar zaten. Avrupa hedefim var ancak kendimi şartlamıyorum. Ben burada da çok mutluyum. Sözleşme ile ilgili başkanımız ve kulübümüz yakın zamanda açıklama yapar. Türkiye'den başka bir takımla görüşmek gibi bir şey söz konusu olamaz. 
 

CENK TOSUN SÖZLERİ


Cenk benim için takım arkadaşından çok kardeşti. 4 senedir beraberiz. Ailemden çok onu görüyordum. Gitmesine üzüldük; ama kendisi için güzel bir şeydi. Hedefleri vardı. Eminim Cenk orada başarılı olacak.

Kadıköy'de oynadığımız maçta bile Fenerbahçe bize kapandı. Bu bizim nasıl takım olduğumuzu gösteriyor. 

Şenol Güneş bizim hocamız, babamız, öğretmenimiz, her şeyimiz...


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