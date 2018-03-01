Oğuzhan Özyakup yedek başlayacak

VODAFONE PARK'TA 4. RANDEVU

Erdinç Şahin

Mide rahatsızlığı nedeniyle lig maçında kadroda yer alamayan, takımla çalışmalara başladı. Siyah- Beyazlı oyuncu, sağlık sorunu sebebiyle 23. haftadaki karşılaşma öncesi son anda kadroda çıkarılmıştı. Fazla antrenman yapma fırsatı bulamayan Oğuzhan Özyakup’un bu akşamki maça yedek başlaması bekleniyor.Siyah-Beyazlı takım,’yi Vodafone Park’ta 4. kez konuk edecek. Rakibiyle stadındaki ilk maçını geçen sezon Türkiye Kupası’nda oynayan Beşiktaş, mücadeleden 1-0 mağlup ayrılarak elendi. Kara Kartal, stadındaki ikinci derbi maçını ise yine 2016-2017’de Süper Lig’de oynadı. Beşiktaş, iki kırmızı kartla 9 kişi kalan Fenerbahçe’nin uzatma dakikalarında attığı gole engel olamayınca sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, Vodafone Park’ta Fenerbahçe’ye karşı ilk galibiyetini ise geçen hafta 3-1’lik skorla Süper Lig’de aldı.