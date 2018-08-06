Oğuzhan Tükenmez kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Çok sayıda reklam filminde karşımıza çıkan son olarak "Kiralık Aşk" dizisinde "Ozan" karakterini canlandıran Oğuzhan Tükenmez motor Şişli Postanesi'nin önünde motor kullandığı sırada bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Bu kahreden olayı Sanatçı Onur Akay ve aynı dizide rol aldığı Onur Büyüktopçu duyurdu.

Akay, konuya ilişkin, “Kiralık Aşk isimli dizide onu Ozan karakteri ile tanımıştık. Ayrıca çok sayıda reklam filmlerinden de tanıdığımız 21 yaşındaki oyuncu arkadaşımız Oğuzhan Tükenmez, İstanbul’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Şişli’de dün gece 21:30 sularında çalıştığı iş yerinin motorunu alıyor tur atmak için ve Şişli Postanesi’nin önünde bir araba, genç oyuncunun kullandığı motora çarpıp kaçıyor. Hastaneye kaldırılan genç oyuncu maalesef kurtarılamıyor" açıklamasını yaptı.

Büyüktopçu ise Twitter hesabından "Kiralik Aşk dizisinde beraber rol aldığım Oğuzhan Tükenmez elim bir kaza sonucu vefat etmiştir. Daha 22 yaşında gencecik bir çocuktu. Başımız sağolsun" mesajını paylaştı.

OĞUZHAN TÜKENMEZ KİMDİR?

Star TV'deki "Kiralık Aşk" dizisinde "Ozan" karakterini canlandıran Oğuzhan Tükenmez 21 yaşındaydı. Lise son sınıftan bu yana modellik ve oyunculuk yapıyordu. İstanbul'da geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.