15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

OHAL Komisyonu 3 bin başvuruda karar verdi

OHAL Komisyonu, meslekten ihraç edilenlere ilişkin 3 bin 110 başvuruda karar verdi. Komisyon, kabul kararı verdiği 40 başvuruda mesleğe iadeye hükmederken, 880 başvuruyu ise reddetti

OHAL Komisyonu 3 bin başvuruda karar verdi
Komisyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere 685 sayılı KHK ile kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna 104 bin 657 başvuru yapıldı.

OHAL Komisyonu, tamamlanan ve incelemeleri sona eren başvurulara yönelik 22 Aralık 2017'den itibaren karar vermeye başladı.
 

40 BAŞVURUDA MESLEĞE İADE


Komisyon, bugün itibarıyla 3 bin 110 başvuru hakkında karar vererek, kabul ettiği 40 başvuruda mesleğe iadeye hükmetti. Komisyon, başvurulardan 880'ini reddetti.
Yapılan ön inceleme sonrasında 206 dava dosyası iş mahkemelerine iletildi. KHK ile mesleğe iadelerine hükmedilenler tarafından yapılan bin 984 başvuru dosyası ise kurumlara gönderildi.

Komisyon, diğer başvurularla ilgili değerlendirmelerini sürdürüyor.

YARGI YOLU AÇIK OLACAK

Öte yandan, Komisyon tarafından yapılan başvuruların hangi aşamada olduğuna dair başvurucuları bilgilendirmek amacıyla iki hafta içerisinde başvuru takip sistemi kullanıma sunulacak. Başvurucular, başvurularıyla ilgili bu sistem üzerinden bilgilendirilecek.

Meslekten ihraç edilen ve başvurusu kabul edilenlerle ilgili kararlar, Devlet Personel Başkanlığı'na bildirilecek.

Başvurusu kabul edilen kişiler, 685 sayılı KHK'daki hüküm gereğince, eski statülerine ve unvanlarına uygun kadro ve pozisyonlara 15 gün içinde atanabilecek.
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun ret kararlarına karşı yargı yolu açık olacak. Kararlara ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yetkilendirilen idare mahkemelerine dava açılabilecek.

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Kahramanmaraş'ta kuruldu! NATO Hava savunma sistemleri...

Kahramanmaraş'ta kuruldu! NATO Hava savunma sistemleri...
Amasya'da 3,6 büyüklüğünde deprem

Amasya'da 3,6 büyüklüğünde deprem
Atatürk Havalimanı’nda tatil yoğunluğu

Atatürk Havalimanı’nda tatil yoğunluğu
Katar ile BAE krizinde flaş iddia: İntihara teşebbüs etti?

Katar ile BAE krizinde flaş iddia: İntihara teşebbüs etti?
Olası Afrin operasyonuna gönüllü askerlik için başvuruda bulundular

Olası Afrin operasyonuna gönüllü askerlik için başvuruda bulundular
Yüksekova’da kar yağışı: Mahsur kalan 12 öğrenci kurtarıldı

Yüksekova’da kar yağışı: Mahsur kalan 12 öğrenci kurtarıldı
Mersin’de sahte karne operasyonu  

Mersin’de sahte karne operasyonu  
Türkiye'de 2017 yılında 20 bin ton eroin ele geçirildi

Türkiye'de 2017 yılında 20 bin ton eroin ele geçirildi
Afrin harekâtı için Amerika'dan yeni açıklama

Afrin harekâtı için Amerika'dan yeni açıklama
PKK/PYD-YPG terör örgütü çocuklara zorla silah veriyor

PKK/PYD-YPG terör örgütü çocuklara zorla silah veriyor
Osman Baydemir gözaltına alındı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı

Osman Baydemir gözaltına alındı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı