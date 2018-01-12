OHAL komisyonuna başvurular 12 Mart'ta sona erecek

Serap Belovacıklı

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonuna 697 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ilgili başvurular, 12 Mart'a kadar sürecek.OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, 697 sayılı KHK kapsamında meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvuruların alınmasına başlandı.Başvurular, 12 Mart'ta sona erecek.Komisyona, 695 sayılı KHK ile haklarında işlem tesis edilen kişiler için 24 Aralık 2017'de başlayan başvurular, 21 Şubat'ta tamamlanacak.Detaylı bilgi ve başvuru formuna, "www.ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.Komisyon, 697 sayılı KHK ile Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Mor Beyin" yazılımı mağduru bin 823 kamu çalışanının görevlerine iade edilmesinin ardından söz konusu kişilerden başvuru yapanların dosyalarını en son görev yaptığı kurum ve kuruluşlara gönderilecek.