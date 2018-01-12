15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

OHAL komisyonuna başvurular 12 Mart'ta sona erecek

697 sayılı KHK ile haklarında işlem tesis edilen gerçek ve tüzel kişiler, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna 12 Mart'a kadar başvurabilecek.

OHAL komisyonuna başvurular 12 Mart'ta sona erecek
Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonuna 697 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ilgili başvurular, 12 Mart'a kadar sürecek.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, 697 sayılı KHK kapsamında meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvuruların alınmasına başlandı.

Başvurular, 12 Mart'ta sona erecek.

Komisyona, 695 sayılı KHK ile haklarında işlem tesis edilen kişiler için 24 Aralık 2017'de başlayan başvurular, 21 Şubat'ta tamamlanacak.

Detaylı bilgi ve başvuru formuna, "www.ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Komisyon, 697 sayılı KHK ile Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Mor Beyin" yazılımı mağduru bin 823 kamu çalışanının görevlerine iade edilmesinin ardından söz konusu kişilerden başvuru yapanların dosyalarını en son görev yaptığı kurum ve kuruluşlara gönderilecek.
Tarsus'taki kaçak kazıdan mozaik çıktı

Tarsus'taki kaçak kazıdan mozaik çıktı
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Merve Öztopaloğlu Küçükel istifa etti

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Merve Öztopaloğlu Küçükel istifa etti
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aklını Pensilvanya'ya kiraya vermişsen profesör de olsan hiçsin

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aklını Pensilvanya'ya kiraya vermişsen profesör de olsan hiçsin
TSK 2017'de etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

TSK 2017'de etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı
SP lideri Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili kararını açıkladı

SP lideri Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili kararını açıkladı
Mardin’de PKK’lılara ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Mardin’de PKK’lılara ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
Almanya'da anlaşmaya varıldı! Türkiye ile yeni fasıl açılmayacak

Almanya'da anlaşmaya varıldı! Türkiye ile yeni fasıl açılmayacak
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Bahçeli bize tavsiye verecek konumda değil

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Bahçeli bize tavsiye verecek konumda değil
Başbakan Binali Yıldırım'dan AYM'nin kararına tepki

Başbakan Binali Yıldırım'dan AYM'nin kararına tepki
Asker bile şoke oldu! PKK'lı teröristler sığınaklara su hattı döşemişler

Asker bile şoke oldu! PKK'lı teröristler sığınaklara su hattı döşemişler
Son dakika: Başbakan Binali Yıldırım'dan AYM'nin kararına ilk tepki

Son dakika: Başbakan Binali Yıldırım'dan AYM'nin kararına ilk tepki