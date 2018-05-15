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  • Okan Bayülgen'den tiyatro oyunlarına milli yas ertelemesi

Okan Bayülgen'den tiyatro oyunlarına milli yas ertelemesi

Televizyon sunucusu ve oyuncu Okan Bayülgen, İstanbul'da "Dada Salon Kabarett"te 16 ve 17 Mayıs'ta sahnelenmesi planlanan "Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası" ve "Shakespeare'in Bütün Eserleri" oyunlarının, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısının ardından Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edilmesi nedeniyle ertelendiğini bildirdi

15 Mayıs 2018, Salı 10:14 Son Güncelleme: 15 Mayıs 2018, Salı 10:30
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Okan Bayülgen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ulusal yas kararına uyarak oyunlarımızı erteliyoruz. Yarın sabah itibarıyla Biletix'i bilgilendireceğiz." ifadesini kullandı.

YENİ TARİH HENÜZ BELLİ DEĞİL

İstanbul'da "Dada Salon Kabarett" isminde açtığı mekanda farklı ekiplerin performans sergilemesine olanak sağlayan Bayülgen, burada 16 ve 17 Mayıs'ta sahnelenmesi planlanan ancak milli yas nedeniyle ertelenen "Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası" ve "Shakespeare'in Bütün Eserleri" oyunları için yeni bir tarih belirtmedi.

İsrail askerlerinin, dün Gazze sınırında, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto eden Filistinlilere ateş açması sonucu 59 kişi şehit olmuştu.

AA

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