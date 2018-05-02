Okan Buruk Galatasaray'a karşı yedeklerle mi çıkacak? Açıkladı

TUTUNMAK iÇiN ÖNEMLi

Erdinç Şahin

Kasten yedek oyuncuları oynatıp aslarıfinaline saklayacağı iddialarını yalanlayanteknik direktörüile oynayacakları kritik mücadele ile ilgili şunları söyledi:Küme düşme hattının 4 puan üstündeyiz. Ve ligin bitmesine 3 maç kaldı.sonra da çok zor iki kig maçı daha bizi bekliyor.deplasmanı vemaçı... O yüzdenmaçı bizim içinde lige tutunmak adına çok önemli olacak. Zaten sakat oyuncularımızın çokluğu nedeniyle son Yeni Malatyaspor karşılaşmasına kaleci dışında 5 yedek oyuncu ile çıktık. Ortalığı karıştırmak adına yapılacak haber ve yorumları dikkate almamak gerekir.