Okan Buruk Galatasaray'a karşı yedeklerle mi çıkacak? Açıkladı

Kasten yedek oyuncuları oynatıp asları Türkiye Kupası
finaline saklayacağı iddialarını yalanlayan Akhisarspor
teknik direktörü Okan Buruk
, Galatasaray
ile oynayacakları kritik mücadele ile ilgili şunları söyledi:
TUTUNMAK iÇiN ÖNEMLi
Küme düşme hattının 4 puan üstündeyiz. Ve ligin bitmesine 3 maç kaldı. Galatasaray’dan
sonra da çok zor iki kig maçı daha bizi bekliyor. Kayserispor
deplasmanı ve Osmanlıspor
maçı... O yüzden Galatasaray
maçı bizim içinde lige tutunmak adına çok önemli olacak. Zaten sakat oyuncularımızın çokluğu nedeniyle son Yeni Malatyaspor karşılaşmasına kaleci dışında 5 yedek oyuncu ile çıktık. Ortalığı karıştırmak adına yapılacak haber ve yorumları dikkate almamak gerekir.
Hürriyet
Erdinç Şahin