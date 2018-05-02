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Okan Buruk Galatasaray'a karşı yedeklerle mi çıkacak? Açıkladı

Galatasaray karşılaşmasında sahaya yedek oyunculardan kurulu bir kadro süreceği spekülasyonları yapılan Akhisar Teknik Direktörü Okan Buruk, konuştu.

Okan Buruk Galatasaray'a karşı yedeklerle mi çıkacak? Açıkladı
Kasten yedek oyuncuları oynatıp asları Türkiye Kupası finaline saklayacağı iddialarını yalanlayan Akhisarspor teknik direktörü Okan BurukGalatasaray ile oynayacakları kritik mücadele ile ilgili şunları söyledi:
 

TUTUNMAK iÇiN ÖNEMLi


Küme düşme hattının 4 puan üstündeyiz. Ve ligin bitmesine 3 maç kaldı. Galatasaray’dan sonra da çok zor iki kig maçı daha bizi bekliyor. Kayserispor deplasmanı ve Osmanlıspor maçı... O yüzden Galatasaray maçı bizim içinde lige tutunmak adına çok önemli olacak. Zaten sakat oyuncularımızın çokluğu nedeniyle son Yeni Malatyaspor karşılaşmasına kaleci dışında 5 yedek oyuncu ile çıktık. Ortalığı karıştırmak adına yapılacak haber ve yorumları dikkate almamak gerekir.

Hürriyet


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