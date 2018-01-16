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Okan Can Yantır kimdir?

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz’in eski sevgilisi Okan Can Yantır'ın Sıla ve Ahmet Kural aşkının bitmesinde rol oynadığı iddia edildi. Peki Okan Can Yantır kimdir? Detaylar haberimizde...

16 Ocak 2018, Salı 05:03
Okan Can Yantır kimdir?
Okan Can Yantır'ın adını, 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasında 2. olan ve Çukur dizisiyle adını duyuran Dilan Çiçek Deniz ile olan ilişkisiyle sık sık duymaya başlamıştık.

Dizinin başlamasından kısa bir süre sonra Okan Can Yantır ve Dilan Çiçek Deniz ayrılmıştı. Ayrılığın sebebinin ise Dilan Çiçek Deniz'in dizideki iddialı öpüşme sahneleri olduğu iddia edilmişti. Son olarak Sıla - Ahmet Kural ayrılığında adı geçen Okan Can Yantır, birçok okuyucu tarafından araştırılmaya başlandı.


OKAN CAN YANTIR KİMDİR?


Okan Can Yantır 1980 yılında dünyaya gelmiştir. Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden mezun olan Okan Can Yantır, 4 dil bilmektedir. Okan Can Yantır'ın ayrıca Fransa Paul Valery Üniversitesi seçim stratejileri ve aday imajı eğitimi de bulunmaktadır.

Arda Turan Türkiye'nin ilk sporcu kariyer yönetimi ajansı Possible'ı açmıştı. Possible'ın başına ise Okan Can Yantır getirilmişti. Okan Can Yantır daha önce GQ Türkiye dergisinin Genel Yayın Yönetmenliğini yapıyordu.

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