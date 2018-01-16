Okan Can Yantır kimdir?

Okan Can Yantır
'ın adını, 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasında 2. olan ve Çukur
dizisiyle adını duyuran Dilan Çiçek Deniz
ile olan ilişkisiyle sık sık duymaya başlamıştık.
Dizinin başlamasından kısa bir süre sonra Okan Can Yantır ve Dilan Çiçek Deniz ayrılmıştı. Ayrılığın sebebinin ise Dilan Çiçek Deniz'in dizideki iddialı öpüşme sahneleri olduğu iddia edilmişti. Son olarak Sıla - Ahmet Kural
ayrılığında adı geçen Okan Can Yantır, birçok okuyucu tarafından araştırılmaya başlandı.
Okan Can Yantır
OKAN CAN YANTIR KİMDİR?
1980 yılında dünyaya gelmiştir. Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden mezun olan Okan Can Yantır, 4 dil bilmektedir. Okan Can Yantır'ın ayrıca Fransa Paul Valery Üniversitesi seçim stratejileri ve aday imajı eğitimi de bulunmaktadır.
Arda Turan
Türkiye'nin ilk sporcu kariyer yönetimi ajansı Possible
'ı açmıştı. Possible'ın başına ise Okan Can Yantır getirilmişti. Okan Can Yantır
daha önce GQ Türkiye dergisinin Genel Yayın Yönetmenliğini yapıyordu.
Sıla ile Ahmet Kural aşkını Okan Can Yantır buluşması bitirdi
Dilan Çiçek Deniz sevgilisi Okan Can Yantır'dan ayrıldı
İdil Janet Demiray