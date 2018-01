Okan Can Yantır kimdir?

OKAN CAN YANTIR KİMDİR?

Sıla ile Ahmet Kural aşkını Okan Can Yantır buluşması bitirdi

Dilan Çiçek Deniz sevgilisi Okan Can Yantır'dan ayrıldı

İdil Janet Demiray

'ın adını, 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasında 2. olan vedizisiyle adını duyuranile olan ilişkisiyle sık sık duymaya başlamıştık.Dizinin başlamasından kısa bir süre sonra Okan Can Yantır ve Dilan Çiçek Deniz ayrılmıştı. Ayrılığın sebebinin ise Dilan Çiçek Deniz'in dizideki iddialı öpüşme sahneleri olduğu iddia edilmişti. Son olarakayrılığında adı geçen Okan Can Yantır, birçok okuyucu tarafından araştırılmaya başlandı.1980 yılında dünyaya gelmiştir. Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden mezun olan Okan Can Yantır, 4 dil bilmektedir. Okan Can Yantır'ın ayrıca Fransa Paul Valery Üniversitesi seçim stratejileri ve aday imajı eğitimi de bulunmaktadır.Türkiye'nin ilk sporcu kariyer yönetimi ajansı'ı açmıştı. Possible'ın başına ise Okan Can Yantır getirilmişti.daha önce GQ Türkiye dergisinin Genel Yayın Yönetmenliğini yapıyordu.