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Okan Kurt ve Kerimcan'dan Ankara havası

Okan Kurt ve Kerimcan Durmaz Ankara havasıyla göbek attı

06 Mart 2018, Salı 15:36
Okan Kurt ve Kerimcan'dan Ankara havası
Son dönemlerde Demet Akalın ve Kerimcan Durmaz'ın arasından su sızmıyor. İkili birlikte eğlenmye gidiyor, alışverişem çıkıyor ve birbirlerine ev ziyaretlerinde bulunuyor. 

Her yaptıklarıyla olay olmayı başaran iki isim Kerimcan Durmaz ve Demet Akalın geçen gün yine birlikteydi. İkilinin yanında Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt da vardı. 


ONLAR OYNADI, DEMET AKALIN ÇEKTİ


Eğlenceye dahil olan Okan Kurt ve Kerimcan Durmaz karşılıklı Ankara havası oynadı. Demet Akalın da arkadaşı ve eşinin karşılıklı oynadığı anları videoya çekti.




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