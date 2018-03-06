Okan Kurt ve Kerimcan'dan Ankara havası



ONLAR OYNADI, DEMET AKALIN ÇEKTİ

Kerimcan kanal açıyor!

Demet Akalın'ın şarkısının yasaklanma sebebi ortaya çıktı

Elif Bayram

Son dönemlerdearasından su sızmıyor. İkili birlikte eğlenmye gidiyor, alışverişem çıkıyor ve birbirlerine ev ziyaretlerinde bulunuyor.Her yaptıklarıyla olay olmayı başaran iki isim Kerimcan Durmaz ve Demet Akalın geçen gün yine birlikteydi. İkilinin yanındavardı.Eğlenceye dahil olankarşılıklı Ankara havası oynadı. Demet Akalın da arkadaşı ve eşinin karşılıklı oynadığı anları videoya çekti.