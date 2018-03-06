Okan Kurt ve Kerimcan'dan Ankara havası

Son dönemlerde Demet Akalın ve Kerimcan Durmaz'ın
arasından su sızmıyor. İkili birlikte eğlenmye gidiyor, alışverişem çıkıyor ve birbirlerine ev ziyaretlerinde bulunuyor.
Her yaptıklarıyla olay olmayı başaran iki isim Kerimcan Durmaz ve Demet Akalın geçen gün yine birlikteydi. İkilinin yanında Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt da
vardı.
ONLAR OYNADI, DEMET AKALIN ÇEKTİ
Eğlenceye dahil olan Okan Kurt ve Kerimcan Durmaz
karşılıklı Ankara havası oynadı. Demet Akalın da arkadaşı ve eşinin karşılıklı oynadığı anları videoya çekti.
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