Oklahoma’ya Westbrook’un triple double’ı yetmedi

OKLAHOMA DEPLASMANDA KAYIP

Erdinç Şahin

'de normal sezon heyecanı 4 karşılaşma ile devam etti.karşılaştığı’i 103-102 mağlup etti.16 sayı, 6 asist,16 sayı, 2 asist ve10 sayı, 10 ribaund ile oynadı.ll 27 sayı, 3 asist,17 sayı, 4 ribaund ile takımına katkıda bulundu. Eski3 sayı, 2 ribaund ve 1 blok ile maçı tamamladı.'da mücadele ettiği, 114-110 mağlup etti. Müsabakada Suns'ta Devin Booker 26 sayı, 4 asist, TJ Warren 23 sayı, 5 ribaund ve Dragan Bender 20 sayı, 6 ribaund ile oynayarak galibiyetin mimarlarından oldu. Thunder’da ise Russell Westbrook 26 sayı, 11 asist ve 10 ribaund ile oynayarak triple double yaptı. Takımda ayrıca Paul George 19 sayı, 8 ribaund ve Steven Adanms 18 sayı, 5 ribaund ile mücadele etti.Miami Heat: 103 – Utah Jazz: 102Dallas Mavericks: 96 – New York Knicks: 100Phoenix Suns: 114 – Oklahoma City Thunder: 100Portland Trail Blazers: 111 – San Antonio Spurs: 110Los Angeles Lakers: 132 – Atlanta Hawks: 113