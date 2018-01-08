Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

Oklahoma’ya Westbrook’un triple double’ı yetmedi

NBA’de Oklahoma City Thunder, Talking Stick Resort Arena’da karşı karşıya geldiği Phoenix Suns’a 114-110 mağlup oldu. Oklahoma’da Russell Westbrook 26 sayı, 11 asist ve 10 ribaund ile oynayarak triple double yaptı.

Oklahoma’ya Westbrook’un triple double’ı yetmedi
NBA'de normal sezon heyecanı 4 karşılaşma ile devam etti. Miami Heat, American Airlines Arena'da karşılaştığı Utah Jazz’i 103-102 mağlup etti. Miami’de Goran Dragic 16 sayı, 6 asist, Tyler Jonhson 16 sayı, 2 asist ve Hassan Whiteside 10 sayı, 10 ribaund ile oynadı. Utah’ta ise Donovan Mitchell 27 sayı, 3 asist, Rodney Hood 17 sayı, 4 ribaund ile takımına katkıda bulundu. Eski Fenerbahçe'li Ekpe Udoh 3 sayı, 2 ribaund ve 1 blok ile maçı tamamladı.
 

OKLAHOMA DEPLASMANDA KAYIP


Phoenix Suns, Talking Stick Resort Arena'da mücadele ettiği Oklahoma City Thunder, 114-110 mağlup etti. Müsabakada Suns'ta Devin Booker 26 sayı, 4 asist, TJ Warren 23 sayı, 5 ribaund ve Dragan Bender 20 sayı, 6 ribaund ile oynayarak galibiyetin mimarlarından oldu. Thunder’da ise Russell Westbrook 26 sayı, 11 asist ve 10 ribaund ile oynayarak triple double yaptı. Takımda ayrıca Paul George 19 sayı, 8 ribaund ve Steven Adanms 18 sayı, 5 ribaund ile mücadele etti.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Miami Heat: 103 – Utah Jazz: 102
Dallas Mavericks: 96 – New York Knicks: 100
Phoenix Suns: 114 – Oklahoma City Thunder: 100
Portland Trail Blazers: 111 – San Antonio Spurs: 110
Los Angeles Lakers: 132 – Atlanta Hawks: 113


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son dakika! Arda Turan Medipol Başakşehir ile 1,5 yıllık sözleşme imzalıyor

Son dakika! Arda Turan Medipol Başakşehir ile 1,5 yıllık sözleşme imzalıyor
Abdülkadir: Burak abi beni affet

Abdülkadir: Burak abi beni affet
İşte 44 yaşındaki Ariel Ortega’nın son hali!

İşte 44 yaşındaki Ariel Ortega’nın son hali!
Lucescu’dan Muharrem Usta’ya: Yabancı oyuncu almayın

Lucescu’dan Muharrem Usta’ya: Yabancı oyuncu almayın
Salih Uçan’ın zor anları! Askeri kampa alındı

Salih Uçan’ın zor anları! Askeri kampa alındı
Ne Messi ne Ronaldo! İşte dünyanın en zengin futbolcusu: Faiq Bolkiah

Ne Messi ne Ronaldo! İşte dünyanın en zengin futbolcusu: Faiq Bolkiah
Yeni transferlerin ve Süper Lig futbolcularının eşleri/sevgilileri

Yeni transferlerin ve Süper Lig futbolcularının eşleri/sevgilileri
Enes Ünal golünü attı tarihe geçti

Enes Ünal golünü attı tarihe geçti
Usain Bolt Borussia Dortmund'da!

Usain Bolt Borussia Dortmund'da!
'Buzun Efe'si dünya rekoru kırdı (Efe Çetiz kimdir?)

'Buzun Efe'si dünya rekoru kırdı (Efe Çetiz kimdir?)
Beşiktaş Cyle Larin'le anlaştı

Beşiktaş Cyle Larin'le anlaştı