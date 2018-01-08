Oklahoma’ya Westbrook’un triple double’ı yetmedi

NBA
'de normal sezon heyecanı 4 karşılaşma ile devam etti. Miami Heat, American Airlines Arena'da
karşılaştığı Utah Jazz
’i 103-102 mağlup etti. Miami’de Goran Dragic
16 sayı, 6 asist, Tyler Jonhson
16 sayı, 2 asist ve Hassan Whiteside
10 sayı, 10 ribaund ile oynadı. Utah’ta ise Donovan Mitche
ll 27 sayı, 3 asist, Rodney Hood
17 sayı, 4 ribaund ile takımına katkıda bulundu. Eski Fenerbahçe'li Ekpe Udoh
3 sayı, 2 ribaund ve 1 blok ile maçı tamamladı.
OKLAHOMA DEPLASMANDA KAYIP
Phoenix Suns, Talking Stick Resort Arena
'da mücadele ettiği Oklahoma City Thunder
, 114-110 mağlup etti. Müsabakada Suns'ta Devin Booker 26 sayı, 4 asist, TJ Warren 23 sayı, 5 ribaund ve Dragan Bender 20 sayı, 6 ribaund ile oynayarak galibiyetin mimarlarından oldu. Thunder’da ise Russell Westbrook 26 sayı, 11 asist ve 10 ribaund ile oynayarak triple double yaptı. Takımda ayrıca Paul George 19 sayı, 8 ribaund ve Steven Adanms 18 sayı, 5 ribaund ile mücadele etti.
NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:
Miami Heat: 103 – Utah Jazz: 102
Dallas Mavericks: 96 – New York Knicks: 100
Phoenix Suns: 114 – Oklahoma City Thunder: 100
Portland Trail Blazers: 111 – San Antonio Spurs: 110
Los Angeles Lakers: 132 – Atlanta Hawks: 113
Erdinç Şahin