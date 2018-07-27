Oksijen tüpü patladı, engelli kız ve annesi yaralandı

Olay, Alanyart Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Engelli olan 9 yaşındaki Meryem Korkmaz'ın kullandığı oksijen tüpü büyük bir gürültü ile patladı. Patlama sırasında engelli kız ile o sırada yanında bulunan annesi 42 yaşındaki Hatice Korkmaz yaralandı. Yaralı anne ve kız yapılan müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlamayla alakalı tahkikat başlatıldı.