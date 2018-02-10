Öksürük gece uykusunu bölüyorsa dikkat!



ÖKSÜRÜK GECE UYKUSUNU BÖLÜYORSA DİKKAT!



Hırıltının sebepleri nelerdir?

Nasıl fark edilir?

Hırıltıya karşı evde neler yapabilirsiniz?

Bebeklerde hırıltı görülürse ne zaman doktora gidilmelidir?

Gözde Hatunoğlu

Öksürük çocuklarda doktora başvuru nedenlerinin başında geliyor. Öksürük çocuğun uyku düzenini bozduğunda önlem alınması gerektiğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Emre Çenesiz “Beslenmesini etkiliyorsa, hızlı nefes alıp veriyorsa, ateş eşlik ediyorsa, üst üste öksürüp ardından kusuyorsa, hafif başlayıp giderek şiddetlendiyse doktora mutlaka başvurulmalıdır” diyor. Yrd. Doç. Dr. Emre Çenesiz hırıltı ve öksürükle ilgili bilgi verdi.Hırıltının nedenleri bronş(oil)lerde oluşan tıkanmadır. Bu nedenden dolayı zorlanarak giren çıkan hava ıslık sesine benzer bir ses çıkarmaya başlar. Çocuğunuzun bu durumda oksijen alımını artırmak için daha hızlı ve daha sık bir şekilde nefes almaya başladığını fark edebilirsiniz. Anne babalar bu durumu genelde çocuğum sanki karnından nefes alıyor gibiydi diyerek tanımlar.Hırıltı nefes almak birden fazla bulguyla beraber oluşabilir:Çocuktaki nefes sayısının artmasıÇocuğun daha çok nefes alabilmek için burun kanatlarının açılıp kapanmasıAynı nedenden dolayı kaburga kasları ve diyagramın etrafındaki kasların kasılıp gevşemesiDaha çok nefes verirken görülen hırıltı, göğse bastırılması ile kedi mırıltısına benzer.Çocuklarda hırıltı genelde viral enfeksiyonlar kaynaklı olduğundan, yakın temastan kaçınılmalı, evde sık sık eller yıkanmalı. Ev ortamı temiz tutulmalı, sigara dumanı, kimyasal hava kirleticiler olmamalı, odanın nemi 40-45 derece, sıcaklık 22-24 derece arasında olmalıdır. Sıvı alımını artırmak, burun ve boğazdaki sekresyonları temizlemek önerilir.Öksürük çocuğun uykusunu, beslenmesini etkiliyorsa, hızlı nefes alıp veriyorsa, ateş eşlik ediyorsa, üst üste öksürüp ardından kusuyorsa, hafif başlayıp giderek şiddetlendiyse, spazmatik öksürük veya krup dediğimiz boğuk öksürük varsa doktora mutlaka başvurulmalıdır. Viral enfeksiyon kaynaklı rahatsızlıklar bulaşıcı olduğu için çocuklarda hırıltı varsa gerekli önlemlerin alınmasını, olası bulaşıcılığı önlemek için hastalık sırasında çocuklar okula gönderilmemelidir.