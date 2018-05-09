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OKÜ'de 3. Atık Metal Malzeme Sergisi açıldı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde Meslek Yüksek Okulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü öğrencilerinin çalışmalarından oluşan 3’üncü Atık Metal Malzeme Sergisi açıldı

OKÜ'de 3. Atık Metal Malzeme Sergisi açıldı
Serginin açılışına Vali Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ali İhsan Öztürk, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Vali Coşkun, "Emeği geçen öğrenci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu serginin, çevre duyarlılığı konusunda farkındalık oluşturulmasında katkı sağlamasını diliyorum. Hayırlı olsun" dedi.

Açılışın ardından sergiyi gezen Vali Ömer Faruk Coşkun, sergide yer alan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Doğadaki her atığın sanata dönüşebileceğinin en güzel örneklerinin yer aldığı sergi büyük beğeni topladı.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin kütüphane girişi fuaye alanında açılan sergi 9-11 Mayıs tarihleri arasında açık kalacak.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)


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