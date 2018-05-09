OKÜ'de 3. Atık Metal Malzeme Sergisi açıldı

Senim Tanay

Serginin açılışına Vali Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ali İhsan Öztürk, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Vali Coşkun,dedi.Açılışın ardından sergiyi gezen Vali Ömer Faruk Coşkun, sergide yer alan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Doğadaki her atığın sanata dönüşebileceğinin en güzel örneklerinin yer aldığı sergi büyük beğeni topladı.Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin kütüphane girişi fuaye alanında açılan sergi 9-11 Mayıs tarihleri arasında açık kalacak.