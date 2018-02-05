Okul çevrelerine polisten sıkı denetim

KARMA EKİPLER KATILDI

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Mehmet Nuri Turan

koordinesinde, 2-4 Şubat'ta ülke genelindeki okulların çevresinde 30 bin 238 personelin katılımıyla yapılan uygulamanın ardından, eğitim öğretim yılının ikinci döneminin ilk günü de 81 ilde eş zamanlı "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması" gerçekleştirildi.Uygulamaya, uyuşturucu, asayiş, çocuk şube, terörle mücadele, ilçe emniyet müdürlükleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, trafik birimleri ile güvenlik yönünden riskli bölgelerde özel harekat birimlerinden oluşturulan karma ekipler katıldı.16 bin 397 personelin görev yaptığı uygulama sırasında, çocukların huzur ve güven ortamında eğitimlerini sürdürmesi amacıyla, çevresinde risk unsuru belirlenen okullar ile çocuk parkları ve öğrencilerin yoğun olduğu alanlar, uyuşturucu kullanan, satan ya da aranan kişiler bakımından denetlendi.Uygulama kapsamında Karayolları Trafik Kanunu veServis Araçları Yönetmeliği çerçevesinde okul servis araçlarına, şoförlerine ve rehber personele yönelik denetleme ve kontroller de yapıldı.Tüm ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite çevreleri ile yakınındaki park ve bahçeler, metruk binalar, okulların çevrelerinde alkol ve tütün mamulu satışı yapılan yerler, içkili mekanlar, bahis oyunları bayileri, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları, öğrenci yurtları gibi yerlerde denetimlerin devam edeceği öğrenildi.AA