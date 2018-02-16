Okul etrafında amaçsız bekleyene para cezası

'ARAŞTIRMA YAPIP CEZA VERECEĞİZ'

'OKULLARIMIZLA İLGİLİ BİR TEHLİKE YOK'

Senim Tanay

Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt,kapsamında okul çevresinde, okulla ilişkisi olmayan, amaçsız şekilde bekleyenlere para cezası verildiğini söyledi.İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların güvenliğine yönelik protokol kapsamında Türkiye'deki tüm valiliklere genelge gönderildiğini ifade eden Ali Kemal Kurt, proje kapsamında çocukların bazı kötü alışkanlıklardan korunarak güvenli şekilde eğitimlerini sürdürmelerinin amaçlandığını vurguladı.Genelge çerçevesinde okul önlerinde amaçsız gezenlerle ilgili çalışma yapacaklarını dile getiren Ali Kemal Kurt, şöyle konuştu:Şimdiye kadar yaptıkları çalışmalarda Edirne'de çocuklara kötü madde satmaya çalışan, satanlara yönelik tespitleri olmadığını belirten Ali Kemal Kurt şunları kaydetti:"Bununla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor tabii ki. Ayrıca zaman zaman okul çevresindeki asayiş uygulamalarına narkotik köpeklerimiz de katılıyor. Onlar çevredeki uyuşturucuyu bulabilecek yetenekte. Onlarla birlikte yapılan operasyonlarda da okullarımızda hiçbir tespitimiz olmadı. Okullarımızla ilgili bir tehlike yok. Tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz."