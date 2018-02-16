Okul etrafında amaçsız bekleyene para cezası

Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, "Güvenli Okul Projesi"
kapsamında okul çevresinde, okulla ilişkisi olmayan, amaçsız şekilde bekleyenlere para cezası verildiğini söyledi.
İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların güvenliğine yönelik protokol kapsamında Türkiye'deki tüm valiliklere genelge gönderildiğini ifade eden Ali Kemal Kurt, proje kapsamında çocukların bazı kötü alışkanlıklardan korunarak güvenli şekilde eğitimlerini sürdürmelerinin amaçlandığını vurguladı.
Genelge çerçevesinde okul önlerinde amaçsız gezenlerle ilgili çalışma yapacaklarını dile getiren Ali Kemal Kurt, şöyle konuştu:
'ARAŞTIRMA YAPIP CEZA VERECEĞİZ'
''Bu kapsamda biz de ilişkisi olmayanların okul çevresinde bulunmamasıyla ilgili karar aldık. Bunu da vatandaşlarımıza ilan ettik. Halkımızla bunu paylaştık. Bizim okul çevresinde resmi ve sivil ekiplerimiz var. Bazıları görünür, bazıları görünmez tedbirlerimiz var. Bu kapsamda okulla ilişkisi olamayan kişiler, okul çevresinde amaçsız dolaşan kişiler varsa bunlara para cezası uygulayacağız. Zaten okula gelen kişi bellidir; eğer 'Veliyim' diyorsa veya 'Okuldaki öğrencinin yakınıyım' diyorsa bunun araştırmasını yapacağız. Ancak okulla alakası olmadan okul çevresinde dolaşıyorsa Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası vereceğiz."
'OKULLARIMIZLA İLGİLİ BİR TEHLİKE YOK'
Şimdiye kadar yaptıkları çalışmalarda Edirne'de çocuklara kötü madde satmaya çalışan, satanlara yönelik tespitleri olmadığını belirten Ali Kemal Kurt şunları kaydetti:
"Bununla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor tabii ki. Ayrıca zaman zaman okul çevresindeki asayiş uygulamalarına narkotik köpeklerimiz de katılıyor. Onlar çevredeki uyuşturucuyu bulabilecek yetenekte. Onlarla birlikte yapılan operasyonlarda da okullarımızda hiçbir tespitimiz olmadı. Okullarımızla ilgili bir tehlike yok. Tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz."
Senim Tanay