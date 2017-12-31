Okul kantinlerinde yeni dönem: Enerji içecekleri yasaklanıyor

OKUL KANTİNLERİNDE VE HASTANELERDE SATIŞI YASAKLANIYOR

ETİL ALKOL İLAVE EDİLEMEYECEK

Senim Tanay

yetkililerinden edinilen bilgilere göre 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak Türk Gıda Kodeksi̇ Enerji İçecekleri Tebli̇ği; bu ürünlerin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması ve pazarlanmasını sağlamak amacıyla hazırlandı.nin özelliklerini de belirleyen tebliğ, sporcu içeceklerini kapsamıyor.Tebliğle ürünün alkolle tüketiminin önüne geçmek için etiketlerinde en az 3 milimetre puntoyla "Alkolle karıştırılarak veya beraber tüketilmemelidir" ifadesinin bulunması zorunlu hale getirildi.Bu içecekler, toplu tüketim yerlerinde ambalaj bütünlüğü korunarak tüketiciye arz edilebilecek. Enerji içeceklerinin tüketici sağlığında ve 18 yaş altındaki kişilerde yol açabileceği muhtemel riskler dikkate alınarak spor tesislerinde, okul kantinlerinde ve hastanelerde satışına izin verilmeyecek. Buralarda enerji içeceklerinin reklamı yapılamayacak. Bu ürünler 18 yaşından küçüklere de satılamayacak.Tebliğle enerji içeceklerine bileşen olarak etil alkol ilave edilemeyeceği hüküm altına alındı. Ürünü oluşturan bileşenlerin çözündürülmesi, taşınması gibi işlemlerde kullanılabilen, bileşenlerde doğal olarak bulunabilen, üretim aşamasında oluşabilen ve son ürüne taşınan etil alkol miktarı en fazla 3 gram olacak."Meyveli" olarak adlandırılan enerji içeceklerinde meyve oranı gazlılarda en az yüzde 4, gazsız olanlarda ise ağırlıkça en az yüzde 10 seviyesinde bulunacak.Tebliğe aykırı davrananlar hakkında Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na göre yaptırım uygulanacak.